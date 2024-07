Holstein Kiel beginnt mit Vorbereitung auf "Abenteuer Bundesliga" Stand: 01.07.2024 16:12 Uhr Holstein Kiel hat am Montagnachmittag mit der Vorbereitung auf die erste Saison in der Fußball-Bundesliga in der Vereinsgeschichte begonnen. Mit dabei waren vier Neuzugänge und viele Fans.

Die KSV hatte das erste öffentliche Training nach der Sommerpause wegen des zu erwartenden Zuschauerinteresses extra von der eigenen Trainingsanlage in Projensdorf, auf der nur rund 300 Anhänger der Einheit hätten beiwohnen können, auf den Platz des Gettorfer SC (15 Kilometer nördlich von Kiel) verlegt.

Unter den neugierigen Augen von 700 Schaulustigen bat Coach Marcel Rapp sein Team zum ersten Aufgalopp. Zuvor hatten die Anhänger Kapitän Lewis Holtby und Co. mit einem Spalier begrüßt. Einziges Ärgernis für Fans und Spieler: Kurz nach Beginn des Trainings begann es wieder zu regnen.

Quartett neu dabei - Ersatz für Aufstiegsheld Rothe gesucht

Erstmals präsentierten sich am Montag die Sommerzugänge Andu Kelati (TSG 1899 Hoffenheim II), Max Geschwill (SV Sandhausen), Phil Harres (FC Homburg 08) und Magnus Knudsen (FK Rostov) den Anhängern. Mit weiteren Neuverpflichtungen ist bis zum Saisonauftakt noch zu rechnen.

Priorität hat dabei ein Linksverteidiger, nachdem Aufstiegsheld Tom Rothe zu Borussia Dortmund zurückgekehrt ist. Der gebürtige Rendsburger war in der vergangenen Saison vom BVB ausgeliehen gewesen.

Testspiel gegen B.93 Kopenhagen

In Rendsburg bestreiten die Kieler am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr) ihr erstes Testspiel gegen den dänischen Club B.93 Kopenhagen. Ende Juli geht es für die "Störche" ins Trainingslager nach Seefeld in Österreich (27. Juli bis 4. August), ehe am 17. August (18 Uhr) mit der DFB-Pokal-Erstrundenpartie bei Alemannia Aachen das erste Pflichtspiel ansteht.

Die Bundesligasaison beginnt am Wochenende 23. bis 25. August. Die Spielpläne veröffentlicht die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga Holstein Kiel Kiel