Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sich am fünften Spieltag mit viel Mühe einen Punkt erkämpft. Gegen stark aufspielende Gäste von Erzgebirge Aue kam das Team von Coach André Schubert am Sonntag zu einem 1:1 (0:0). Umjubelter Spieler war einmal mehr der Südkoreaner Jae-Sung Lee, der mit seinem Treffer für das Remis sorgte. Der Punktgewinn war zwar nicht unverdient, doch ließ Erzgebirge besonders in der zweiten Halbzeit etliche Großchancen liegen, inklusive eines verschossenen Elfmeters. Daher können die Kieler mit dem einen Punkt am Ende sicher besser leben als der FCE. "Das war ein sehr temporeiches Spiel, sehr attraktiv für die Zuschauer mit Chancen auf beiden Seiten. Am Ende geht das Unentschieden in Ordnung", sagte der Kieler Zweitliga-Debütant Daniel Hanslik.

Ausgeglichene Anfangsphase

Schubert tauschte nach dem 1:2 beim FC St. Pauli zweimal: Dominik Schmidt rückte in die Defensivreihe, Hanslik ins offensive Mittelfeld. Der verletzte Philipp Sander und Lion Lauberbach blieben dafür draußen. Hanslik war auch an der ersten gefährlichen Offensivaktion der KSV beteiligt: Johannes van den Bergh legte den Ball flach von links in den Sechzehner, doch Hansliks Direktabnahme ging klar drüber (10.). Die Partie verflachte danach etwas bis zur 26. Minute und zwei guten Auer Gelegenheiten: Zunächst scheiterte Clemens Fandrich aus zehn Metern am glänzend reagierenden Kieler Schlussmann Dominik Reimann, dann setzte Aues Innenverteidiger Marko Mihojevic einen Kopfball nach der anschließenden Ecke hauchdünn über den Kasten. Drei Minuten später wurde ein Schuss von Dimitrij Nazarov eben noch geblockt, die Gäste erarbeiteten sich ein Übergewicht.

5.Spieltag, 01.09.2019 13:30 Uhr Holstein Kiel 1 Erzgeb. Aue 1 Tore: 0: 1 Hochscheidt (48.) 1 :1 J. Lee (73.)

Holstein Kiel: Reimann - Neumann, Wahl, Schmidt, van den Bergh (54. Iyoha) - Mühling (29. Thesker), Ignjovski, Hanslik (82. Atanga), S. Özcan, Baku - J. Lee

Erzgeb. Aue: Männel - Gonther, Kalig, Mihojevic - Baumgart, Rizzuto (88. D. Kempe), Riese, Fandrich, Nazarov (76. Krüger), Hochscheidt - Zulechner (67. Testroet)

Zuschauer: 9465



Doch dann hätte Hanslik um ein Haar die "Störche" in Führung gebracht: Nach einem feinen Zuspiel von Makana Baku setzte der Deutsch-Pole den Ball mit links an den rechten Pfosten (33.). Nur eine Minute später sorgte ein Freistoß von Lee für große Verwirrung im Strafraum der Erzgebirgler, doch Martin Männel im Gästetor konnte die Situation bereinigen. Somit ging es in der ausgeglichenen Partie leistungsgerecht mit einem Remis in die Kabine.

Dramatische Minuten nach dem Wechsel

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag: Ein abgefälschter Ball landete im KSV-Strafraum bei Aues Mittelfeldmann Jan Hochscheidt und der Ex-Braunschweiger traf aus spitzem Winkel an Reimann vorbei zur Führung für Erzgebirge (48.). Der Keeper machte dabei keine glückliche Figur. Als fünf Minuten später Schiedsrichter Lasse Koslowski nach einem Foul im Kieler Strafraum und anschließendem Videobeweis auf den Punkt zeigte, glaubten viele der 9.465 Zuschauer im Holstein-Stadion schon an eine Vorentscheidung. Doch Reimann fischte von Nazarov getretenen Strafstoß mit einer Klasseparade aus der rechten Ecke und machte seinen Fehler wieder wett. Ein zweiter Videobeweis wegen eines vermeintlichen Handspiels im Kieler Strafraum ging zugunsten der KSV aus (54.).

Lee erlöst Holstein

Die Partie nahm jetzt mächtig Fahrt auf. Aue spielte stark, doch Holstein hielt dagegen: Ein wuchtiger Schuss des Ex-Auers Emmanuel Iyoha klatschte an den rechten Pfosten (60.), Männel wäre chancenlos gewesen. Fast im Gegenzug rettete auf der anderen Seite Aleksandar Ignjovski nach einem Schuss von Tom Baumgart auf der Linie (63.). Ein beherzt geführter Zweikampf bescherte den "Störchen" schließlich den Ausgleich: Der für den verletzten Alexander Mühling eingewechselte Stefan Thesker setzte sich links an der Grundlinie durch, flankte auf den zweiten Pfosten, wo Lee den Ball wuchtig per Kopf im Kasten unterbrachte (73.). Im Anschluss vergaben beide Seiten aussichtsreiche Chancen zum Sieg, dem Erzgebirge allerdings etwas näher war.

