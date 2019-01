Stand: 09.01.2019 13:15 Uhr

Holstein Kiel baut provisorische Tribüne

Eine provisorische Tribüne soll bis auf Weiteres die Stadion-Probleme von Holstein Kiel lösen. Das gab der Zweitligist am Mittwochmittag bekannt. "So bekommen wir die Chance, die DFL-Auflagen zu erfüllen", sagte Holstein-Präsident Steffen Schneekloth. Die Heimspielstätte der Schleswig-Holsteiner ist seit Monaten eine Baustelle: Hinter dem Tor im Osten klafft seit dem Abriss des ehemaligen Gästebereichs eine große Lücke, aber keiner will Holstein Kiels neue Tribüne bauen. Für das rund vier Millionen Euro teure Stahlrohr-Gerüst nehmen die Kieler laut Geschäftsführer Wolfgang Schwenke einen Kredit auf. So können sie ein weiteres Ausschreibungsverfahren umgehen und endlich loslegen. Die neue Konstruktion darf zunächst bis zu vier Jahre lang genutzt werden.

Erst 4.000, dann 7.000 Plätze

Am Donnerstag findet ein Gespräch mit den Sicherheitsexperten statt, danach wird der Bauantrag gestellt. Und dann müssen die Holsteiner auf "gutes Wetter" hoffen. Für den Bau müssen Betonsockel gegossen werden. Zunächst bietet die Tribüne 4.000 zusätzlichen Zuschauern Platz. In einem weiteren Bauschritt sollen dann noch 3.000 Sitzplätze hinzukommen.

Tribüne erfüllt Auflage der DFL

Insgesamt können dann bis zu 17.000 Zuschauer die Heimspiele der Kieler verfolgen. Holstein würde damit auch die Auflage der Deutschen Fußball Liga (DFL) erfüllen, die 15.000 Plätze fordert. Aktuell hat die KSV die Lizenz nur mit einer Ausnahmegenehmigung für das Stadion erhalten. Mit der provisorischen Tribüne haben die Kieler erst mal Ruhe und können diese nutzen, um eine langfristige Lösung zu finden. Womöglich gibt es dann sogar einen kompletten Stadionneubau.

