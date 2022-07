Holstein Kiel auch gegen Kaiserslautern nur remis Stand: 23.07.2022 14:54 Uhr Holstein Kiel hat auch das zweite Saisonspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga nicht gewinnen können. Eine Woche nach dem 2:2 in Fürth kamen die "Störche" am Sonnabend im Heimspiel gegen Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern ebenfalls nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus.

von Johannes Freytag

Vor der Partie hatte es eine Schweigeminute für den am Donnerstag verstorbenen Uwe Seeler gegeben, beide Mannschaften liefen zudem mit Trauerflor auf.

Holtby: "Wir müssen besser verteidigen"

Kiels Lewis Holtby war zumindest mit dem zweiten Durchgang des Spiels zufrieden. "Ein Heimspiel muss man ganz anders bestimmen, so wie in der zweiten Halbzeit. Man muss mutig sein und schnell spielen, den Gegner laufen lassen. Dann machen wir auch unsere Tore", sagte der Mittelfeldspieler und schob dann frustriert hinterher: "Fakt ist aber auch, wir müssen besser verteidigen, ganz klar."

Die Kieler haben nun zwei Auswärtsspiele vor der Brust. Am 31. Juli (13.30 Uhr) geht es im DFB-Pokal zum Drittligisten Waldhof Mannheim, eine Woche später steht die Zweitliga-Partie beim Aufsteiger 1. FC Magdeburg an.

Chancen-Armut im Holstein-Stadion

Gegenüber dem 2:2 in Fürth veränderte KSV-Coach Marcel Rapp seine Startelf nur auf einer Position: Simon Lorenz lief zentral in der Dreier-Abwehrkette auf. Rapp hatte seine Mannschaft auf ein "Geduldsspiel" vorbereitet - und genau das bekamen die 13.113 Zuschauer im Holstein-Stadion geboten. Beide Abwehrreihen standen sicher, Torchancen gab es im ersten Durchgang so gut wie gar nicht.

Ex-Kieler Hanslik schockt die KSV

Erstmals richtig gefährlich wurde es in der 33. Minute und prompt landete der Ball im Netz - der "Störche": Kaiserslauterns Marlon Ritter wurde an der Strafraumlinie nicht entschieden genug attackiert, seinen Schuss klatschte KSV-Keeper Thomas Dähne nach vorne ab. Ausgerechnet der frühere Kieler Profi Daniel Hanslik staubte per Kopf zur Gästeführung ab.

Beinahe wären die Hausherren mit einem 0:2 in die Pause gegangen, aber Julian Niehues schoss nach Querpass von Hanslik aus einem Meter am Tor vorbei (45.).

Reese mit dem Doppelschlag

Nach Wiederbeginn war zunächst wieder Dähne gefordert, der Kieler Torwart war vor dem heranrauschenden Jean Zimmer zur Stelle (48.). Aber kurz darauf schlugen die Hausherren zu: Eine Ecke von Lewis Holtby verlängerte Timo Becker per Kopf und Fabian Reese drückte den Ball zum 1:1 über die Linie (51.).

Nur sechs Minuten später war Reese erneut zur Stelle: Der Angreifer, der angeblich vor einem Wechsel ins Ausland steht, traf nach einer Arp-Ecke per Kopf zum 2:1 für Kiel (57.) - die Partie war gedreht.

Boyd schlägt für Kaiserslautern zurück

Schien gedreht - denn die Freude der Gastgeber währte nur kurz: Terrence Boyd setzte sich nach einer Hereingabe von Zimmer gegen KSV-Verteidiger Timo Becker durch und traf zum 2:2 (62.).

Mit einem erneuten Remis wollte sich Kiel nicht zufriedengeben. Rapp brachte in Finn Porath und Fin Bartels zwei Offensive (75.). Und das Duo sorgte gleich für Gefahr: Eine Bartels-Flanke legte Porath auf Fiete Arp, doch dessen Schuss verfehlte das Tor (84.). So blieb es beim letztlich verdienten Unentschieden, auch wenn für die Gastgeber aufgrund der Steigerung im zweiten Durchgang mehr drin gewesen wäre.

2.Spieltag, 23.07.2022 13:00 Uhr Holstein Kiel 2 Kaiserslautern 2 Tore: 0: 1 Hanslik (33.) 1 :1 Reese (51.) 2 :1 Reese (57.) 2: 2 Boyd (62.)

Holstein Kiel: Dähne - T. Becker, S. Lorenz (46. van den Bergh), Komenda - Korb, Sander, Holtby (76. Porath), Reese - Mühling (46. Skrzybski / 76. F. Bartels) - Pichler, Arp

Kaiserslautern: Luthe - Durm, Kraus, Tomiak, Zuck - Ritter, Niehues (60. Ciftci) - Zimmer (86. Hercher), Wunderlich (80. Redondo), Hanslik - Boyd (80. Lobinger)

Zuschauer: 13113



