Holstein Kiel: Volle Hütte gegen Ingolstadt möglich Stand: 17.03.2022 16:26 Uhr Nach vier Niederlagen in Folge ist Holstein Kiel wieder im Abstiegskampf der Zweiten Liga angekommen. Am Sonntag soll gegen Schlusslicht Ingolstadt die Trendwende gelingen. Das Stadion darf voll werden - es gibt keine Zuschauerbeschränkungen mehr. Es gilt die 3G-Regel.

Somit können bis zu 15.034 Fans im Holstein-Stadion dabei sein, wenn die Partie am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) angepfiffen wird. Besucher benötigen einen Impf- oder Genesenen-Nachweis oder das negative Ergebnis eines tagesaktuellen, zertifizierten Schnelltests. Eine Maskenpflicht gilt nur im Innenbereich, die KSV empfiehlt aber auch im Außenbereich das Tragen eines Mund-Nasenschutzes.

Corona und Verletzte: Personelle Sorgen bei der KSV

Mit der Unterstützung von den Rängen wollen die Kieler die Negativserie beenden - wenngleich ein Corona-Ausbruch die Lage nicht gerade einfacher gemacht hat. Fünf Fälle gaben die "Störche" bekannt, ohne Namen zu nennen. Ohnehin ist das Lazarett mit acht verletzten Profis prall gefüllt. Nicht nur deshalb ist die Partie für Benedikt Pichler ein "Sechs-Punkte-Spiel". Um es erfolgreich zu gestalten, gab der Angreifer die Marschroute aus: "Wir wollen hinten mit Mann und Maus dichtmachen."

Im April wartet ein Hammerprogramm

Mit einem Dreier gegen Ingolstadt können die Norddeutschen etwas entspannter in die Länderspielpause gehen. Danach steht ein hammerharter April an: In Darmstadt 98, HSV, 1. FC Heidenheim und Werder Bremen warten gleich vier Gegner, die noch den Bundesliga-Aufstieg im Blick haben, außerdem gastieren die Kieler beim direkten Konkurrenten Dynamo Dresden. Auch dafür hat Pichler eine klare Ansage: "Taten, wir brauchen Taten, um das geht es."

Mögliche Aufstellungen:

Holstein Kiel: Dähne - Lorenz, Erras, Thesker - Holtby - Neumann, Arslan, Reese - Bartels, Pichler

FC Ingolstadt: Stojanovic - Gebauer, Antonitsch, Musliu, Franke - Preißinger, Röhl - Pick, Bilbija - Kutschke, Eckert Ayensa

