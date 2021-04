Nächster Coronafall bei Holstein Kiel: Gelios positiv getestet Stand: 09.04.2021 14:21 Uhr Fußball-Zweitligist Holstein Kiel droht Corona-bedingt die nächste Zwangspause. Torwart Ionnis Gelios ist positiv getestet worden. Nach überstandener Quarantäne haben die "Störche" gerade erst zwei Partien absolvieren können.

Gelios gibt "leichte Symptome" an und hat sich umgehend in Isolation begeben. "Das Training am Donnerstag wurde vorsorglich abgesagt", teilte Holstein Kiel mit. Alle weiteren Ergebnisse der täglichen Testreihe vom Donnerstag sowie ein weiterer Schnelltest am Freitagnorgen seien negativ ausgefallen, der Verein befinde sich im Austausch mit der zuständigen Gesundheitsbehörde.

Findet das Spiel gegen Regensburg statt?

Das nächste Spiel gegen Jahn Regensburg ist für Sonnabend (13 Uhr) angesetzt. "Sobald es dazu eine Entscheidung gibt, wird die KSV diese umgehend bekannt geben. Wir bitten um Verständnis, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Rückfragen beantwortet werden können", so der Verein.

Niederlagen nach Quarantäne

"Stand jetzt gehen wir erst einmal davon aus, dass wir am Samstag auf dem Platz stehen", sagte Coach Ole Werner. Die Kieler haben nach einer Quarantäne gerade erst zwei Punktspiele bestritten. Beim VfL Bochum (1:2) und 1. FC Heidenheim (0:1) kassierte der Tabellenvierte Niederlagen.

In der Zweiten Liga waren zuletzt bereits jeweils zwei Partien des Karlsruher SC und des SV Sandhausen verlegt worden, da sich beide Teams nach Corona-Fällen in eine 14-tägige häusliche Isolation begeben mussten. Davon ist auch der Hamburger SV betroffen. Die Partien gegen den KSC und den SVS mussten verlegt werden.

