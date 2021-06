Holstein Kiel: Serra-Wechsel nach Bielefeld perfekt Stand: 07.06.2021 14:34 Uhr Holstein Kiel verliert einen Leistungsträger der abgelaufenen Saison: Stürmer Janni Serra wechselt ablösefrei zum Bundesligisten Arminia Bielefeld.

Über den Wechsel wurde bereits seit Monaten spekuliert. Am Montag gaben ihn die Ostwestfalen offiziell bekannt. Serra wechselt ablösefrei und unterschrieb einen Vierjahresvertrag. "Wir freuen uns sehr, dass sich Janni für uns entschieden hat. Er ist ein junger Stürmer mit viel Potenzial, der sportlich und menschlich sehr gut zu uns nach Bielefeld passt", sagte Bielefelds Sport-Geschäftsführer Samir Arabi.

Die KSV Holstein muss damit einen ihrer zuletzt wichtigsten Spieler abgeben. Serra markierte in der abgelaufenen Saison 13 Tore. In der entscheidenden Relegationspartie gegen den 1. FC Köln (1:5) fehlte er aufgrund einer Oberschenkelverletzung, die ihn auch die Teilnahme an der U21-EM kostete.

