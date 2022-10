Holstein Kiel: Mit Sieg gegen Heidenheim durchstarten Stand: 14.10.2022 11:27 Uhr Holstein Kiel spielt bislang eine durchwachsene Saison und rangiert nur im Zweitliga-Mittelfeld. Trotzdem war Trainer Marcel Rapp meist zufrieden mit der Leistung - ob er es auch nach dem Duell mit "Angstgegner" 1. FC Heidenheim sein wird?

Seit acht Partien warten die "Störche" auf einen Sieg gegen die Baden-Württemberger. Aber das interessiert Rapp vor dem Duell am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) wenig, im Gegenteil: "Wir haben in dieser Saison schon mehrfach Statistiken widerlegt", sagte der 43-Jährige und verwies als Beispiel auf das jüngste 3:2 in Nürnberg, dem ersten Dreier überhaupt beim "Club" nach zuvor sechs erfolglosen Anläufen.

Der Sieg beendete auch in der aktuellen Saison eine Ergebniskrise bei den Kielern. "Wir haben viel zu wenig Punkte geholt für das, was wir auf dem Platz gebracht haben", sagte Rapp und erhofft sich vom jüngsten Erfolgserlebnis "viel Rückenwind".

Der Blick geht nach oben

Das Heimspiel gegen Heidenheim soll zum Neuanfang für die Schleswig-Holsteiner werden, die vor der Spielzeit "eine bessere Platzierung als Rang neun" als Saisonziel ausgegeben hatten. Mit 16 Zählern aus elf Spielen sind die Kieler aktuell just Neunter und wollen nun durchstarten: "Wir können uns mit einem Sieg tabellarisch da etablieren, wo wir uns sehen", erklärte Rapp.

Reese wohl einsatzbereit

Der KSV-Trainer erwartet ein sehr "körperbetontes Spiel" und lobte den Gegner als sehr "zweikampfstark und strukturiert". Verzichten muss Rapp gegen Heidenheim neben Timo Becker (Oberschenkel), Benedikt Pichler (Fußentzündung) auch auf Alexander Mühling, der sich in Nürnberg eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hat.

Fabian Reese kann wohl trotz seiner erlittenen Gehirnerschütterung spielen. "Es gibt ja so ein 'Retun-to-play'-Protokoll, das berücksichtigt werden muss - da sind wir gut im Zeitplan."

Mögliche Aufstellungen:

Kiel: Dähne - Sterner, Wahl, Lorenz, Kirkeskov - Erras - Sander, Porath - Skrzybski - Wriedt, Reese

Heidenheim: Müller - Busch, Siersleben, Mainka, Föhrenbach - Maloney - Sessa, Thomalla, Beck, Beste - Kleindienst

