Holstein Kiel: Mit Marcel Rapp Schritt für Schritt nach vorn Stand: 10.02.2022 11:55 Uhr Als Marcel Rapp nach dem neunten Zweitliga-Spieltag Holstein Kiel übernahm, trennte die "Störche" nur ein Punkt vom Abstiegs-Relegationsplatz. Vier Monate später rangiert die KSV im sicheren Mittelfeld und ist seit fünf Spielen ungeschlagen.

Zu Saisonbeginn hatte Kiel vor einer riesigen Herausforderung gestanden. Die Abgänge von Top-Leistungsträgern wie Jae-sung Lee (Mainz) und Janni Serra (Bielefeld) wogen schwer, und auch die Enttäuschung wegen des überraschenden Abgangs von Trainer Ole Werner war groß. Dazu kam die mentale Hypothek, in der Bundesliga-Relegation der Vorsaison denkbar knapp gescheitert zu sein.

Die Spielzeit hatte kaum angefangen, da brauchte die KSV schon einen "Turnaround", einen neuen Impuls, einen Weg aus der Krise.

Der "Bessermacher" von Holstein Kiel

Der wurde gefunden. Jüngst feierten die Schleswig-Holsteiner mit dem 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf den zweiten Sieg in Folge und sind seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen. Der Abstiegs-Relegationsplatz, den Kiel nach dem 14. Spieltag noch belegte, ist nunmehr acht Punkte weit weg.

"Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Es geht darum, im Training die Grundlagen zu legen. Dann belohnen wir uns auch mit Punkten", sagte Trainer Marcel Rapp, der das Ruder nach dem neunten Spieltag übernahm. Die Zwischenbilanz des 42-Jährigen in Kiel ist beachtlich: fünf Siege, fünf Unentschieden und nur zwei Niederlagen in zwölf Spielen. Zählten nur die Spiele seit seiner Amtsantritt, wäre die KSV Tabellen-Sechster.

Rapp steht für taktische Flexibilität

Für Rapp ist Kiel die erste Station als hauptverantwortlicher Coach. Bei der TSG Hoffenheim war er acht Jahre als Nachwuchstrainer aktiv und hatte die Profi-Mannschaft aus der Bundesliga lediglich interimsweise für vier Spiele übernommen. Er war nicht der größte Name auf dem Trainermarkt, als plötzlich Ersatz in Kiel benötigt wurde. Doch Uwe Stöver war überzeugt, dass Rapps "Spielidee und taktischer Ansatz sich mit unserer sportlichen Konzeption in vielen Bereichen deckt", wie der Sportchef damals betonte.

"Ich komme jetzt ohne Navi zum Stadion. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Von daher fühle ich mich auch angekommen." Marcel Rapp

Der Werner-Nachfolger, dessen Vertrag bis Sommer 2024 gilt, steht für taktische Flexibilität. Er wechselt immer wieder die Formation, die Mannschaft ist dadurch schwer auszurechnen. Eine weitere Stärke ist die Kieler Comeback-Qualität: 13 Mal lag die KSV in dieser Saison schon zurück und holte in diesen Partien trotzdem zwölf Punkte. Kein anderes Team sicherte sich nach einem Rückstand so viele Zähler.

Wahl hat Pfeiffersches Drüsenfieber - Mühling kann spielen

Am Freitag (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) wollen die Kieler ihre Erfolgsserie beim Tabellenvorletzten Erzgebirge Aue fortsetzen. Rapp kann dann wieder auf Alexander Mühling zurückgreifen. Der Mittelfeldakteur kehrt nach seiner Gelbsperre ins Team zurück und wird die Kapitänsbinde von Hauke Wahl übernehmen, der am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt ist.

Mögliche Aufstellungen:

Erzgebirge Aue: Männel - Strauß, Barylla, Bussmann, Carlson - Jonjic, Fandrich, Riese, Zolinski - Nazarov, Owusu

Holstein Kiel: Dähne - Neumann, Lorenz, Komenda - Holtby - Korb, Mühling, Porath, Reese - Bartels, Pichler

