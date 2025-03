Kapitän Holtby verlässt Holstein Kiel im Sommer Stand: 09.03.2025 14:57 Uhr Lewis Holtby verlässt Fußball-Bundesligist Holstein Kiel zum Saisonende nach vier gemeinsamen Jahren. Der Kapitän hat die KSV darüber informiert, dass er seinen Vertrag nicht verlängern möchte.

"Ich werde meinen auslaufenden Vertrag im Sommer nicht verlängern", teilte Holtby in einem am Sonntag veröffentlichten Video nach "offenen, ehrlichen und vertrauensvollen Gesprächen" mit dem Verein mit. Die Entscheidung habe er mit seiner Familie getroffen, so Holtby. Er wolle vom Sommer an "noch einmal etwas Neues machen". Was das ist, ließ der Routinier offen.

Der 34-Jährige, der heute Abend zu Gast im NDR Sportclub ist (22.50 Uhr), war im Sommer 2021 vom englischen Zweitligisten Blackburn Rovers an die Kieler Förde gekommen.

Die Zeit in Kiel sei eine "der prägendsten und schönsten" in seiner Karriere. Im vergangenen Sommer war Holstein erstmals in die Bundesliga aufgestiegen, derzeit stehen die Kieler auf einem Abstiegsplatz. Der Klassenerhalt, betonte Holtby, sei "das große Ziel", das man an den abschließenden neun Spieltagen "gemeinsam rocken" wolle.

Wehlmann würdigt Holtbys Verdienste bei der KSV

Sport-Geschäftsführer Carsten Wehlmann würdigte Holtby, der gegen Bayer Leverkusen im Februar (0:2) sein 100. Spiel für die "Störche" bestritten hatte: "Er hat den so erfolgreichen Weg der vergangenen Jahre durch seine Leistung auf dem Platz, seine Führungsrolle in der Kabine und seine Persönlichkeit geprägt und gehört zu den Namen, die für immer mit dem Verein verbunden bleiben werden."



Dieses Thema im Programm: Sportclub | 09.03.2025 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga Holstein Kiel Kiel