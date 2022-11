Holstein Kiel - Hannover 96: Nordduell im Stimmungshoch Stand: 10.11.2022 10:50 Uhr Holstein Kiel hat im letzten Heimspiel vor der WM- und Winterpause am Freitagabend Hannover 96 zu Gast. Das Nordduell ist auch das Aufeinandertreffen zweier Zweitliga-Teams, die nach holprigem Saisonstart in die Erfolgsspur gefunden haben.

Vor allem die Hannoveraner befinden sich nach dem jüngsten 2:0-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf als Tabellenvierter auf Tuchfühlung zu den vorderen Plätzen. 96-Coach Stefan Leitl will vor der Partie am Freitagabend (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) aber keine Träumereien zulassen: "Wir sprechen nicht vom Aufstieg. Wir haben unser Ziel immer offen und ehrlich kommuniziert: Wir wollen besser sein als in den vergangenen Jahren, wollen einen einstelligen Tabellenplatz", sagte er dem NDR.

Hannover vor allem defensiv sehr stabil

So hat Leitl gegen Düsseldorf sehr wohl registriert, dass sein Team vor allem im zweiten Durchgang stark unter Druck stand und es lediglich einem überragenden Keeper Ron-Robert Zieler zu verdanken hatte, dass es keinen Gegentreffer gab: "Es ist gut, dass Ron diese Form hat und uns im Spiel hält", sagte der 96-Trainer.

VIDEO: Hannover hat im Verfolgerduell gegen Fortuna die Nase vorn (4 Min)

Aber auch Zielers Vorderleute machen in dieser Saison eine gute Arbeit, so blieben die Niedersachsen schon zum siebten Mal ohne Gegentor.

"Störche" vergangene Saison ohne Tor gegen 96

Zu null spielte Hannover in der vergangenen Saison auch in beiden Duellen mit Kiel - an der Ostsee feierten die "Roten" sogar einen glatten 3:0-Erfolg. Ähnliches wünscht sich Leitl auch für das Spiel am Freitag: "Wir wollen jetzt die paar Stunden bis zum nächsten Spiel nutzen, um noch mal einen rauszuhauen."

Holstein im Flow: "Für jeden ein schwerer Gegner"

Die Kieler wiederum können mit einem Sieg ein äußerst erfolgreiches Kalenderjahr abschließen: Gelang in der Rückrunde der Vorsaison der Sprung aus dem Tabellenkeller ins Mittelfeld, stehen die Schleswig-Holsteiner nun auf dem Sprung in die Spitzengruppe. Derzeit liegt die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp zwar nur auf Rang acht, sie hat aber lediglich drei Punkte weniger als Hannover - und von den jüngsten sieben Partien nur eine verloren.

VIDEO: Holstein Kiel mit Remis am Millerntor (3 Min)

"Es steckt viel Qualität in unserer Mannschaft", sagte Mittelfeldspieler Lewis Holtby nach dem jüngsten 0:0 beim FC St. Pauli: "Von der Art und Weise, wie wir spielen, sind wir für jeden ein schwerer Gegner." Die Marschrichtung für das Duell mit Hannover sei klar: "Wir wollen 96 schlagen und mit 27 Punkten in die WM-Pause gehen."

Mögliche Aufstellungen:

Holstein Kiel: Dähne - Schulz, Wahl, Lorenz - Erras - Korb, Mühling, Holtby, Reese - Skrzybski - Wriedt

Hannover 96: Zieler - Dehm, Börner, Arrey-Mbi - Muroya, Köhn - Besuschkow, Kunze - Nielsen - Bier, Teuchert

