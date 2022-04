Holstein Kiel trifft auf den HSV: Verlieren verboten Stand: 08.04.2022 15:42 Uhr Am Sonntag hat Fußball-Zweitligist Holstein Kiel den Nordrivalen HSV zu Gast. Während die "Störche" die Punkte im Abstiegskampf benötigen, dürfen sich die Hamburger keinen Patzer im Aufstiegsrennen erlauben.

Mit einem Remis wie in den jüngsten fünf Partien gegeneinander könnten allenfalls die Gastgeber von der Förde leben. Mit dann 35 Punkten bei noch ausstehenden fünf Partien wäre der Klassenerhalt für Kiel in Sichtweite.

Für den HSV hingegen zählen im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg nur Siege. Geht es nach Trainer Torsten Lieberknecht vom direkten Konkurrenten Darmstadt 98, wird der HSV diese Siege einfahren: "Das leichteste Programm von allen Mannschaften hat der Hamburger SV. Deswegen sind die für mich eigentlich fast der sichere Aufsteiger", sagte Lieberknecht.

HSV gegen Kiel noch ohne Liga-Sieg

Tatsächlich haben die Hamburger "nur" noch Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. Aber dass diese Duelle alles andere als Selbstgänger sind, zeigt ein Blick auf die Schlussphase der vergangenen Saison, in der der HSV in sechs Partien gegen vermeintlich leichte Gegner sieglos blieb und den Aufstieg verspielte.

HSV-Trainer Tim Walter warnte deshalb am Freitag auch: "Jedes Spiel ist schwer in der Zweiten Liga. Einige Mannschaften müssen auch noch punkten, um die Klasse zu halten. Solche Spiele sind eher noch schwieriger."

"Es ist leicht gesagt, wenn man die Tabelle anschaut, aber es ist nicht immer leichtgetan." HSV-Trainer Tim Walter über vermeintlich leichte Gegner

Dazu kommt: Am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) wartet in Holstein Kiel ein echter "Angstgegner". Noch nie hat der HSV gegen die Schleswig-Holsteiner ein Punktspiel gewonnen - vor den bereits erwähnten fünf Remis gab es 2018 im ersten Zweitligajahr der Hamburger zwei Niederlagen.

Für die zeichnete im Übrigen Walter als damaliger Kieler Trainer verantwortlich. Für das anstehende Duell mit seinem Ex-Club mahnt der Coach: "Wir müssen geduldig sein und dürfen nicht überpacen."

Schweres Restprogramm für Kiel

Uwe Stöver, Kiels Geschäftsführer Sport, sieht in der starken Kieler Serie gegen den HSV keinen Vorteil. "Was in der Vergangenheit war, das spielt für dieses Spiel keine Rolle", sagte der 55-Jährige der "Bild". Auch die jüngste Ergebniskrise beider Clubs - der HSV holte aus sechs Partien fünf Punkte, Kiel lediglich drei - interessiert Stöver nicht: "Wichtig ist, sich aus diesen Situationen herauszuarbeiten. Der HSV hat das gegen Aue recht eindrucksvoll getan, bei uns steht das noch an."

"Wen ich noch motivieren muss - vor vollem Haus und gegen den HSV - der hat seinen Beruf klar verfehlt." Kiels Sportchef Uwe Stöver

Nach der HSV-Partie wartet auf die Schleswig-Holsteiner am 16. April das möglicherweise entscheidende Saisonspiel bei Dynamo Dresden, das auf dem Relegationsplatz sechs Punkte Rückstand auf Kiel hat. Spätestens dort müssen die "Störche" punkten, denn bis auf den SV Sandhausen am letzten Spieltag hat die KSV ausschließlich Aufstiegsaspiranten (1. FC Heidenheim, Werder Bremen, 1. FC Nürnberg) als Gegner.

Mögliche Aufstellungen:

Holstein Kiel: Dähne - Korb, Neumann, Erras, Komenda - Lorenz - Mühling, Sterner - Bartels, Pichler, Reese

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Vagnoman - Meffert - Reis, Rohr - Jatta, Glatzel, Kittel

