Holstein Kiel: Gegen Aue endlich dreifach punkten Stand: 28.08.2021 10:21 Uhr Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat Erzgebirge Aue zu Gast. Die "Störche" wollen nach dem jüngsten Teilerfolg in Düsseldorf endlich den ersten Saisonsieg einfahren.

Die Statistik lässt hoffen, dass der ersehnte Dreier gegen die bislang ebenfalls noch sieglosen Sachsen heute (13.30 Uhr, im NDR Livecenter in der Audio-Vollreportage) gelingt. In den bisherigen acht Pflichtspiel-Duellen im heimischen Holstein-Stadion gingen die "Störche" kein einziges Mal als Verlierer vom Platz, fünf Siege und drei Remis schlagen zu Buche.

Benger überrascht beim Debüt

In Düsseldorf hatte KSV-Coach Ole Werner seine Startelf kräftig durchgemischt und gleich auf sechs Positionen verändert. Die größte Überraschung war sicherlich das Debüt von Neuzugang Marcel Benger. Der 23-Jährige, der zuvor für Borussia Mönchengladbach 97 Mal in der Regionalliga zum Einsatz gekommen war, überzeugte auf Anhieb, spielte durch und leitete zudem den Führungstreffer der Kieler ein. Benger könnte in der defensiven Mittelfeldzentrale zum Hoffnungsträger der KSV avancieren.

AUDIO: Podcast "Heimvorteil" bei KSV-Kapitän Hauke Wahl (33 Min) Podcast "Heimvorteil" bei KSV-Kapitän Hauke Wahl (33 Min)

Holtby in der Startelf?

Gleiches versprechen sich die Holstein-Verantwortlichen von Lewis Holtby, der vor eineinhalb Wochen an die Ostsee gewechselt ist. In Düsseldorf wurde der 30-Jährige erst kurz vor dem Ende der Partie eingewechselt. Gegen Aue steht der frühere HSV-Profi erneut zur Verfügung, obwohl er am Donnerstag mit dem Training pausierte. Auch Steven Skrzybski fehlte - wie Holtby plagen ihn muskuläre Probleme. Werner sprach jedoch von "reinen Vorsichtsmaßnahmen", ein Ausfall des Duos drohe nicht.

Ebenfalls nicht richtig fit sind die Abwehrspieler Mikkel Kirkeskov, Johannes van den Bergh, Julian Korb und Phil Neumann sowie Ersatzkeeper Thomas Dähne. So steht der Kieler Coach, der ein "intensives Spiel" erwartet, erneut vor einem Personalpuzzle. Dennoch gab er als Ziel aus, "vor der Länderspielpause etwas Zählbares in das Tabellenbild zu bringen".

AUDIO: Zweite Fußball-Bundesliga: Der Norden vor dem 5. Spieltag (2 Min) Zweite Fußball-Bundesliga: Der Norden vor dem 5. Spieltag (2 Min)

Mögliche Aufstellungen:

Kiel: Gelios - Korb, Wahl, Lorenz, Kirkeskov - Benger - Mühling, Holtby - Porath, Skrzybski, Bartels

Aue: Männel - Carlsson, Gonther, Bussmann - Zolinski, Fandrich, Messeguem, Strauß - Nazarov - Gueye, Mance

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 26.08.2021 | 19:30 Uhr