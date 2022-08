Holstein Kiel: Erste Saisonniederlage gleich eine Klatsche Stand: 20.08.2022 14:52 Uhr Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am fünften Spieltag der Saison erstmals verloren - und wie! Das Team von Trainer Marcel Rapp unterlag am Sonnabend beim SC Paderborn mit 2:7 (2:5).

von Christian Görtzen

All jene Zuschauer, die eine Viertelstunde zu spät ins Stadion kamen, hatten bereits einiges verpasst. Los ging's mit einem unberechtigten Strafstoß für die Gastgeber (5.). Schiedsrichter Florian Exner (Münster) entschied bei seinem Debüt in der Zweiten Liga, dass der Kieler Benedikt Pichler mit zu hohem Bein zum Ball gegangen war und Robert Leipertz im Gesicht getroffen hatte. Es war aber so, dass der Kopf des Paderborners zu tief und es somit durch ihn gefährliches Spiel gewesen war. Exner blieb trotz heftiger Proteste der Kieler bei seinem Urteil. Florent Muslija verwandelte sicher vom Punkt - 1:0 für den SCP (7.). Es war der Auftakt zu einem Spektakel.

Holstein verliert Partie schon vor der Pause

Die Antwort der Kieler war stark. Nur drei Minuten später lenkte Julian Korb eine halbhohe Vorlage von Steven Skrzybski zum 1:1 ins Tor. Die Gastgeber forderten vehement die Aberkennung wegen Handspiels. Der Video-Schiedsrichter schritt aber nicht ein - zu Recht. Korb hatte die Kugel mit seinem rechten Knie ins Tor bugsiert. Doch wiederum nur drei Minuten darauf brachte Julian Justvan die Ostwestfalen erneut in Führung (13.).

Danach wurde es richtig bitter für die "Störche". Sie verloren das Spiel noch vor der Pause. Raphael Obermair erzielte, nachdem er zu leicht an drei Holstein-Spielern vorbeigekommen war, das 3:1 (25.). Und dann schraubte Felix Platte mit zwei Toren (27./38.) das Ergebnis sogar auf 5:1. Die Paderborner verwerteten ihre Chancen einfach exzellent. Kiel verkürzte noch vor dem Kabinengang durch Skrzybski auf 2:5 (45.+1).

Kiel auch nach der Pause instabil in der Defensive

Nur 20 Sekunden nach Wiederanpfiff lag der Ball ein weiteres Mal im Netz des Kieler Tores. Da der Schütze Marvin Pieringer zuvor aber im Abseits gestanden hatte, zählte der Treffer nicht. Es dauerte aber nicht lange, und Pieringer hatte doch sein persönliches Erfolgserlebnis gegen eine Defensive der Kieler, die weiterhin zu viele Schwächen und Lücken offenbarte. Er traf nach einem Patzer der Gäste im Aufbauspiel mit einem Schuss ins kurze Eck zum 6:2 (52.). Der eingewechselte Dennis Srbeny schraubte das Ergebnis sogar auf 7:2 (80.).

In der 85. Minute vergab Mühling noch einen an Fiete Arp verschuldeten Foulelfmeter, den flach geschossenen Ball schnappte sich SCP-Keeper Jannik Huth im Nachfassen. Der Schlusspfiff war für die Gäste eine Erlösung.

5.Spieltag, 20.08.2022 13:00 Uhr SC Paderborn 7 Holstein Kiel 2 Tore: 1 :0 Muslija (7., Foulelfmeter) 1: 1 Korb (10.) 2 :1 Justvan (13.) 3 :1 Obermair (25.) 4 :1 Platte (29.) 5 :1 Platte (38.) 5: 2 Skrzybski (45. +1) 6 :2 Pieringer (52.) 7 :2 Srbeny (80.)

SC Paderborn: J. Huth - Hoffmeier, Heuer, Van Der Werff - Justvan, Leipertz (83. Tachie), Schallenberg, Obermair (75. Carls) - Pieringer (64. S. Conteh), Muslija (75. Schuster) - Platte (64. Srbeny)

Holstein Kiel: Dähne - T. Becker, Erras, M. Schulz (61. Ignjovski) - Sander (46. van den Bergh) - Korb, Mühling, Porath (42. Arp), Reese (61. F. Bartels) - Skrzybski (75. Wriedt), Pichler

Zuschauer: 9641



