Stand: 28.05.2021 14:00 Uhr Holstein Kiel: Der Tag der Entscheidung im Live-Blog

Moin! Herzlich willkommen zu unserem Blog. Zehntausende Fußball-Fans in Schleswig-Holstein freuen sich auf das "Spiel des Jahres" für Zweitligist Holstein Kiel. Mit einem Remis am Samstag (18 Uhr, im NDR Livecenter) im Relegationsrückspiel gegen den Bundesligisten 1. FC Köln können die "Störche" als erster Fußball-Verein aus Schleswig-Holstein den Sprung in die erste Bundesliga schaffen. Was ist los in Kiel? Wie ist die Stimmung? Was machen die Fans? Alles rund um den Tag der Entscheidung am Samstag - hier ab 15 Uhr im Live-Blog von NDR Schleswig-Holstein.

Mitmachen! Wie stehen Kiels Chancen?

UMFRAGE Mögliche Antworten Schafft Holstein Kiel den direkten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga? Ja Nein Ich bin nicht sicher. Abstimmen Ergebnisse

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Aktiv | 29.05.2021 | 15:30 Uhr