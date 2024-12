Höhenflug gestoppt: Wolfsburg verliert mit 2:3 in Freiburg Stand: 13.12.2024 22:08 Uhr Die Ungeschlagen-Serie des VfL Wolfsburg ist nach acht Pflichtspielen gerissen. Die Bundesliga-Fußballer aus Niedersachsen unterlagen beim SC Freiburg mit 2:3 (0:1).

von Martin Schneider

Vier Gegentreffer und zwei Anschluss-Tore von Jonas Wind und Mattias Svanberg per Fallrückzieher, die zu spät kamen - so lautete die bittere Bilanz der "Wölfe" am Freitagabend zur Eröffnung des 14. Spieltags in Freiburg. Zweimal traf Lukas Kübler für die Gastgeber, einmal Michael Gregoritsch - und sie beendeten damit vorerst die jüngste Erfolgsgeschichte der Niedersachsen. Mit nunmehr 24 Punkten auf dem Konto zogen die Breisgauer in der Tabelle wieder an den Wolfsburgern vorbei, die 21 Zähler haben und nun wieder Sechster sind.

Wolfsburg verpasst die Führung

Der erste Durchgang war zwischen beiden Teams lange ausgeglichen. Beide Clubs hatten ihre aktiven Phasen, die "Wölfe" legten nach verhaltenem Beginn als erstes die Zurückhaltung ab und hätten in der 13. Minute in Führung gehen können. Nach einem Fehler der Freiburger im Aufbauspiel schalteten Maximilian Arnold sowie Tiago Tomas schnell und bedienten Mohammed Amoura. Doch der Algerier scheiterte im direkten Duell an SCF-Keeper Noah Atubolu.

Freiburger Standardspezialisten schlagen zu

Defensiv standen die Gäste wie in den vergangenen Wochen sicher und ließen wenige Chancen der Breisgauer zu. In der 42. Minute patzten die Niedersachsen allerdings nach einer Ecke: Vincenzo Grifo schlug den Ball in den Strafraum, Lucas Höler verlängerte ihn eher unfreiwillig auf Lukas Kübler, der plötzlich freistand und aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Gastgeber traf. Der VfL war um eine schnelle Antwort noch vor dem Halbzeitpfiff bemüht, doch Arnolds Schuss wurde geblockt (43.) und die anschließende Ecke köpfte Konstantinos Koulierakis drüber (44.).

VfL pennt, Kübler wieder völlig frei

Nach dem Seitenwechsel rieben sich die mitgereisten Wolfsburg-Fans im Gästeblock verwundert die Augen, denn sie sahen fast eine Kopie des Gegentreffers aus dem ersten Durchgang. Ecke Grifo, unfreiwillige Vorlage auf Kübler, Tor - so lautete auch das Skript zum 0:2 in der 51. Minute. Es war bereits der vierte Saisontreffer des Freiburger Verteidigers, der erneut frei vor dem Tor der Grün-Weißen stand.

Die Hausherren sorgten in der 61. Minute für die Entscheidung. Ex-HSV-Spieler Gregoritsch passte auf den Flügel zu Mitspieler Ritsu Doan, der sich mit einer Flanke beim Österreicher revanchierte. Gregoritsch kam mit dem Hinterkopf an den Ball und verwandelte ihn, in bester Uwe-Seeler-Manier, zum 3:0 für Freiburg.

Traumtor von Svanberg

Die "Wölfe" ließen sich aber nicht hängen und ihr Top-Joker stach erneut: Der zur Halbzeit eingewechselte Wind erzielte in der 75. Minute den Anschluss für die Niedersachsen, die hofften, dass das Momentum noch einmal in ihre Richtung schlagen könnte. Denn es kam noch besser für den VfL: Svanberg traf traumhaft per Fallrückzieher in der 83. Minute zum 2:3 und machte die letzten Minute der Partie zum Nervenduell. Wolfsburg stürmte an, doch Freiburg hielt am Ende dem Druck stand und ging als Sieger vom Platz.

14.Spieltag, 13.12.2024 20:30 Uhr SC Freiburg 3 VfL Wolfsburg 2 Tore: 1 :0 Kübler (42.) 2 :0 Kübler (51.) 3 :0 Gregoritsch (61.) 3: 1 Wind (75.) 3: 2 Svanberg (83.)

SC Freiburg: Atubolu - Kübler (62. Rosenfelder), Ginter, Lienhart, Günter (70. Makengo) - M. Eggestein, Osterhage - Doan (86. Sildillia), Höler, Grifo (70. Röhl) - Gregoritsch (62. Dinkci)

VfL Wolfsburg: Grabara - K. Fischer (80. L. Nmecha), Vavro, Koulierakis, Maehle - Arnold - Bence Dardai (57. Gerhardt), Wimmer (57. Svanberg) - Baku, Amoura (89. K. Behrens), Tomás (46. Wind)

Zuschauer: 32600



