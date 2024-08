Deadline Day: Was passiert heute bei HSV, Werder, Hansa und Co.? Stand: 30.08.2024 09:37 Uhr Heute ist Deadline Day: Um 20 Uhr endet das Sommer-Transferfenster für die Bundesliga und 2. Liga. Was tut sich bei den Fußball-Clubs im Norden? Gerüchte, Zugänge und Abgänge im Live-Ticker bei NDR.de.

Heute endet die Transferperiode für die Bundesligen

In Deutschland schließt das Sommer-Transferfenster für Neuverpflichtungen in der Bundesliga und der 2. Liga heute um 20 Uhr. Bis dahin muss der Spieler gemeldet sein, damit er direkt spielberechtigt ist. Gleiches gilt für die italienische Serie A. In England, Spanien und Frankreich endet die Frist um Mitternacht deutscher Zeit.

Nach Ablauf der entsprechenden Fristen können keine Spieler mehr verpflichtet werden, die sofort spielberechtigt sind. Abgänge sind gleichwohl noch möglich, da in einigen Ligen (beispielsweise Österreich, Belgien, Türkei) das Transferfenster zu unterschiedlichen Zeitpunkten erst im September schließt.

So auch in der 3. Liga in Deutschland: Dort können die Clubs noch bis zum 2. September Akteure verpflichten.

Sahiti von Hajduk zum HSV? Wechsel bahnt sich offenbar an

Nach Medienberichten steht Zweitligist Hamburger SV vor der Verpflichtung des kosovarischen Nationalspielers Emir Sahiti (Hajduk Split). Demnach soll der 25 Jahre alte Flügelspieler am Freitag in Hamburg den Medizincheck absolvieren. Kroatischen Medienberichten zufolge soll sich die Ablöse auf 1,5 Millionen Euro belaufen. Dringlicher wäre nach Analysen des Global Soccer Networks (GSN) nach dem CAS-Urteil gegen Mario Vuskovic allerdings die Verpflichtung eines Innenverteidigers, da "das offensive Mittelfeld gut abgedeckt ist mit Immanuel Pherai, Adam Karabec, Marco Richter und weiteren Optionen auf den Flügeln".

Bericht: Werder an Ex-Hannoveraner Köhn interessiert

Bundeligist Werder Bremen hat laut "Sky" Interesse an Derrick Köhn von Galatasaray Istanbul. Auch der "kicker" berichtet, dass es Gespräche über eine einjährige Leihe gegeben hat. Der 25-Jährige ist auf der linken Defensivseite zu Hause und wechselte im Februar von Hannover nach Istanbul.

Isländer Gudjohnsen verlässt Hansa Rostock

Stürmer Sveinn Aron Gudjohnsen hat den FC Hansa Rostock nach nur einem halben Jahr wieder verlassen. Der 26-jährige Isländer wechselt zum norwegischen Erstligisten Sarpsborg 08 FF. Das gab der Fußball-Drittligist bekannt. Gudjohnsen war im Januar vom schwedischen Club IF Elfsborg nach Rostock gewechselt und schoss in 14 Pflichtspielen für den FC Hansa ein Tor. Im Angriff hatte sich der Zweitliga-Absteiger zuletzt mit Albin Berisha (Petrolul Ploiesti) und Antonio Jonjic (SV Wehen Wiesbaden) verstärkt.

Bericht: HSV am Franzosen Perrin dran

Nach der bitteren Nachricht um den bis 2026 wegen Dopings gesperrten Fußballprofi Mario Vuskovic will Zweitligist Hamburger SV nun bis zum Ende der Transferfrist am Freitag noch einen Neuzugang präsentieren. "Dass wir uns auf der Position Gedanken machen, das kann sich jeder vorstellen", sagte Baumgart. Heißester Kandidat ist laut "Hamburger Abendblatt" der Franzose Lucas Perrin.

Braunschweig verpflichtet Stürmer Polter

Zweitligist Eintracht Braunschweig kann mit Sebastian Polter einen weiteren Neuzugang präsentieren. Der Stürmer stand zuletzt beim FC Schalke 04 unter Vertrag, löste diesen dort jedoch vor wenigen Tagen auf. Bei den "Löwen" unterzeichnet der 33-Jährige, der bereits in der Jugend ein Jahr für die Eintracht stürmte, einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2026. Polter wird die Rückennummer 17 tragen. Der gebürtige Wilhelmshavener spielte von 2011 bis 2013 auch für den Bundesligisten VfL Wolfsburg.



"Nicht in Wolfsburg": Lacroix vor Wechsel zu Crystal Palace

Abwehrspieler Maxence Lacroix vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg steht vor einem Wechsel zu Crystal Palace in die englische Premier League. VfL-Trainer Ralph Hasenhüttl bestätigte übereinstimmende Medienberichte und forderte die Verpflichtung eines Ersatzmannes für seine Abwehr. "Er ist heute nicht in Wolfsburg, sondern zu Gesprächen unterwegs", sagte Hasenhüttl über Lacroix.

Werder geht von Veljkovic-Verbleib aus

Bremens Trainer Ole Werner geht von einem Verbleib des serbischen Nationalspielers Milos Veljkovic aus. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger wird Medienberichten zufolge vom spanischen Erstligisten CA Osasuna umworben. "Stand jetzt ist es so, dass uns bei Milos nichts Konkretes vorliegt. Deshalb plane ich erstmal ganz normal mit ihm", sagte Werner am Donnerstag. Am Sonnabend empfängt Werder im ersten Heimspiel der neuen Saison Borussia Dortmund (15.30 Uhr, im NDR Livecenter).

Eintracht Braunschweig leiht Verteidiger Paul Jaeckel von Union aus

Eintracht Braunschweig leiht Innenverteidiger Paul Jaeckel von Bundesligist 1. FC Union Berlin aus. Eine Kaufoption für den 26-Jährigen wurde nicht vereinbart. Die "Löwen" schließen damit kurz vor dem Ende der Sommer-Transferperiode eine laut Global Soccer Network (GSN) bestehende Lücke im Kader. Demnach hilft den Niedersachsen ein Spieler, der "die Defensive stabilisieren und den Spielaufbau von hinten verbessern" kann. Nach den vielen Gegentoren zu Saisonbeginn ruhen diese Hoffnungen nun auf Jaeckel.

Werder könnte trotz Ducksch-Verbleib noch einen Stürmer brauchen

Am Mittwoch erfreute viele Fans des SVW die Nachricht, dass Marvin Ducksch den Bremern erhalten bleibt. Dennoch hat Werder mit dem 30-Jährigen und Youngster Keke Topp aktuell nur zwei Angreifer zur Verfügung. Um über die Saison hinweg konkurrenzfähig zu bleiben und Ausfälle kompensieren zu können, ist laut GSN eine zusätzliche Verpflichtung auf dieser Position "dringend erforderlich" - zumal es die taktische Flexibilität und mehr Optionen im Angriffsspiel bieten würde.

Auch Jenz verlässt den VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat nach Nicolas Cozza (FC Nantes) auch Moritz Jenz verliehen. Der Innenverteidiger läuft ab sofort für den Ligarivalen FSV Mainz 05 auf. Das Leihgeschäft ist bis zum Saisonende datiert. Anschließend sollen die Rheinhessen eine Kaufoption für den 25-Jährigen besitzen, dessen Arbeitspapier beim VfL noch bis 2027 Gültigkeit hat.

VfL Wolfsburg leiht Nationalspieler Özcan aus

Der VfL Wolfsburg hat den türkischen Nationalspieler Salih Özcan von Borussia Dortmund verpflichtet. Der bis 2026 vertraglich an den BVB gebundene 26-Jährige wird für ein Jahr ohne Kaufoption ausgeliehen, wie die Niedersachsen mitteilten. Der defensive Mittelfeldspieler hatte sich zuvor am Mittwoch beim Training von seinen bisherigen Mannschaftskollegen verabschiedet. Die Verpflichtung von Nationalspieler Pascal Groß verringerte seine ohnehin geringen Einsatzchancen zusätzlich. Zudem stehen weitere BVB-Profis wie Emre Can, Marcel Sabitzer und Felix Nmecha in der Gunst von Nuri Sahin vor Özcan.

Hansa Rostock holt Stürmer Jonjic aus Wiesbaden

Hansa Rostock hat nach dem durchwachsenen Drittliga-Saisonstart einen weiteren Angreifer verpflichtet. Die Mecklenburger nahmen Antonio Jonjic vom Zweitliga-Mitabsteiger SV Wehen Wiesbaden unter Vertrag. "Antonio ist ein mitspielender Stürmer, der technisch gut ausgebildet ist und über nachgewiesene Qualitäten im letzten Drittel verfügt. Zudem ist er ein emotionaler und lautstarker Spieler. Er ist bereit, alles für den Erfolg der Mannschaft reinzuwerfen", sagte Amir Shapourzadeh, Direktor Profi-Fußball beim FC Hansa, über den 25-Jährigen.

Amyn verlässt Braunschweig gen Saudi-Arabien

Youssef Amyn verlässt den Zweitligisten Eintracht Braunschweig nach nur rund einem Jahr wieder. Der BTSV teilte mit, dass der 21 Jahre alte irakische Nationalspieler nach Saudi-Arabien zu Al-Wehda FC wechselt. Der gebürtige Essener war 2023 von Feyenoord Rotterdam nach Braunschweig gekommen. Insgesamt kam der Offensivspieler neunmal in der Zweiten Liga zum Einsatz.

Wolfsburgs Verteidiger Cozza wechselt wieder nach Nantes

Der VfL Wolfsburg hat Linksverteidiger Nicolas Cozza erneut verliehen. Der 23 Jahre alte Franzose kehrt zurück zum FC Nantes, an den er bereits in der vergangenen Rückrunde ausgeliehen war.

Özcan vom BVB nach Wolfsburg? - Abgänge in der VfL-Defensive wahrscheinlich

Der VfL Wolfsburg möchte bis zum Ende der Transferfrist den türkischen Nationalspieler Salih Özcan vom Ligarivalen Borussia Dortmund verpflichten. Laut "kicker" steht der Wechsel vor dem Abschluss. Der BVB-Profi muss allerdings noch den Medizincheck absolvieren und könnte dann bis zum Ende der Saison ausgeliehen werden.

Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler entspricht dem Profil des gesuchten defensiven Abräumers und ist in Dortmund nur noch Ersatzmann.

Auch in der Abwehr könnte es noch Veränderungen geben: Moritz Jenz (Mainz 05) und Maxence Lacroix (Crystal Palace) sollen Angebote vorliegen haben. Sollten beide den Club verlassen, würde der VfL wohl noch einen neuen Defensivspieler verpflichten.

Wechselt Werders Veljkovic nach Spanien?

Milos Veljkovic steht nach Informationen mehrere Medien auf dem Zettel des spanischen Erstligisten CA Osasuna. Der Vertrag des Verteidigers, der seit 2016 in Bremen spielt, läuft am Ende der Saison aus. Werder könnte ohne eine Verlängerung also nur noch in dieser Spielzeit eine Ablöse kassieren. Laut "Bild" hat Veljkovic eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro in seinem Vertrag.

Auch Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo soll Interesse an Veljkovic haben.

St. Pauli wohl ohne Last-Minute-Transfer

Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli wird zum Ende der Transferfrist zurückhaltend agieren. "Es ist jetzt nicht so, dass wir unbedingt dazu gezwungen sind, irgendetwas noch zu unternehmen", sagte Trainer Alexander Blessin vor der ersten Auswärtspartie der Saison am Freitag (20.30 Uhr) bei Union Berlin. Der Club schaue sich "in Ruhe" um, ob sich noch ein sinnvoller Transfer ergebe.

HSV: Richter kommt aus Mainz - Kader soll verschlankt werden

Zweitligist Hamburger SV hat Marco Richter von Mainz 05 verpflichtet. Der 26-Jährige wird bis zum Saisonende ausgeliehen. Beim Bundesligisten sah der Mittelfeldspieler keine Einsatzchancen mehr. "Marco ist ein variabel einsetzbarer Offensivspieler, der sich durch seine Zielstrebigkeit und seinen Zug zum Tor auszeichnet", sagte HSV-Sportchef Claus Costa. In der vergangenen Saison erzielte Richter in 21 Pflichtspieleinsätzen allerdings nur einen Treffer.

Gleichzeitig will der HSV seinen Kader verkleinern. Kandidaten für einen Wechsel sollen Anssi Suhonen, Levin Öztunali, Jonas David und William Mikelbrencis sein. Konkrete Angebote liegen aber wohl noch nicht vor.

Die Wechsel bei den Nordclubs in der Übersicht

