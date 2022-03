Heute live: Eintracht Braunschweig gegen Saarbrücken Stand: 12.03.2022 10:07 Uhr Eintracht Braunschweig erwartet im Drittliga-Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken erstmals seit Pandemie-Beginn wieder mehr als 10.000 Zuschauer im Eintracht-Stadion. Der Sportclub zeigt das Spiel heute ab 14 Uhr live im TV und im Livecenter bei NDR.de.

"Die Jungs haben sich sehr viele Zuschauer verdient, meine Mannschaft wird es auf dem Platz zurückzahlen", sagte Trainer Michael Schiele, dessen Team mittlerweile seit sechs Spielen ungeschlagen ist. Zuletzt gab es sogar drei Siege in Folge. Bei einem Spiel weniger als die Konkurrenz belegen die "Löwen" aktuell Rang drei der Tabelle.

Und wer weiß, wo sie stehen würden, wenn sie durchgehend die volle Unterstützung ihrer Fans gehabt hätten? Denn auch wenn es auswärts mit 27 Punkten aus 14 Spielen sehr gut gelaufen ist - nur Spitzenreiter Magdeburg war noch besser -, ist der BTSV zu Hause unter seinen Möglichkeiten geblieben. Mit 24 Zählern aus 14 Partien rangiert die Eintracht lediglich auf Platz sieben der Heimtabelle.

Niedersachsen hatte lange Zeit für den Profisport eine der striktesten Beschränkungen aller Bundesländer. Schließlich klagten die Clubs sogar vor Gericht - und bekamen Recht. Nun wurden die Beschränkungen weiter gelockert, auch die Maskenpflicht und die Abstandsregeln entfallen. Und nicht nur die Zuschauer - bis 17.500 dürften kommen - freuen sich. "Schön, dass so viele Fans kommen werden", betonte Schiele.

Ukraine-Krieg: Spendensammlung im Stadion - und Auswärtstrikot

Angesichts des Krieges in der Ukraine kündigte die Eintracht "verschiedene Aktionen" an, um Geld zu sammeln. Das Geld soll dem Deutschen Roten Kreuz, das auch in der Kriegsregion im Einsatz ist, zugute kommen.

Außerdem werden die Braunschweiger Profis in ihrem eigenen Stadion nicht etwa in ihren Heimtrikots auflaufen, sondern in den Auswärtsleibchen. Blaue Trikots, gelbe Hosen und gelbe Stutzen in Anlehnung an die ukrainische Flagge sollen die Solidarität auch auf dem Platz zeigen.

Eintracht: Behrendt und Krauße fit fürs Topspiel

Braunschweig gegen Saarbrücken ist das Duell Dritter gegen Vierter. "Wir stellen uns auf einen Gegner ein, der uns in viele Zweikämpfe verwickeln will", erklärte Schiele. "Wir können solche Spiele, wir werden viel agieren müssen. Gegenstöße und Konter müssen wir verhindern."

Zurückgreifen kann der Coach im Topspiel wieder auf Abwehrrecke Brian Behrendt, der seine Corona-Infektion gut überstanden hat: "Er hatte in seiner Isolation keine großen Symptome. Deshalb hat er auch nicht so viel verloren und diese Woche komplett mittrainiert."

Auch Robin Krauße kann spielen. Der Mittelfeldmotor hatte zuletzt in der Partie bei Waldhof Mannheim (3:0) einen Tritt gegen den Kopf bekommen, spielte aber mit einem Turban zu Ende. Die Ärzte gaben nun für das Spiel gegen die Saarländer grünes Licht - auch der Spieler fühle sich top, betonte Schiele. Die "Löwen" können Krauße auf jeden Fall gut gebrauchen. Mit einem Sieg würden sie einen großen Schritt Richtung Aufstieg machen.

Mögliche Aufstellungen

Braunschweig: Fejzic - Marx, Behrendt, Schultz, Kijewski - Krauße, Nikolaou - Consbruch, Henning, Multhaup - Lauberbach

Saarbrücken: Batz - Ernst, Boeder, Zellner, Krätschmer - Zeitz, Gnaase - Scheu, Jänicke, Günther-Schmidt - Jacob

