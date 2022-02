Herber Rückschlag für TSV Havelse: Pleite im Kellerduell Stand: 20.02.2022 14:54 Uhr Es sollte ein großer Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt werden, doch es kam ganz anders: Fußball-Drittligist TSV Havelse hat am Sonntag das Kellerduell gegen die Würzburger Kickers mit 1:3 (0:1) verloren.

von Christian Görtzen

Mit einem Sieg gegen den Mitkonkurrenten hätten die Garbsener am 27. Spieltag den Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsrang auf vier Zähler verkürzt. Jetzt sind es weiterhin sieben Punkte. Hinzu kommt das Wissen, dass diese große Chance nicht genutzt wurde. Gegner Würzburg, der zuvor zwölf Mal in Folge nicht gewonnen hatte, zog in der Tabelle an Havelse vorbei.

Havelse drängt - und gerät in Rückstand

Im Duell der beiden schwächsten Offensivreihen der Liga machten die Mainfranken in der Anfangsphase den gefährlicheren Eindruck. Havelses Schlussmann Norman Quindt war in der 13. Minute bei einem Schuss von David Kopacz gefordert. Nach und nach arbeiteten sich die Niedersachsen aber besser in die Partie, Kapitän Julius Düker prüfte mit einem Distanzschuss Gäste-Keeper Hendrik Bonmann (17.).

Mitten hinein in die Phase, in der sich das Spiel zugunsten der Hausherren zu entwickeln schien, dann der herbe Dämpfer: Eine Kopacz-Ecke von der rechten Seite verlängerte Daniel Hägele per Kopf in Richtung des hinteren Pfosten, wo Christian Strohdiek parat stand und humorlos zum 1:0 für die Kickers einschoss (25.). Havelse fiel im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs nichts Konstruktives ein, so ging es mit dem knappen Rückstand in die Kabine.

Durch Froese nahe am Ausgleich

Für mehr Torgefahr sorgten die Norddeutschen schon bald nach Wiederanpfiff - zunächst durch eine Einzelaktion von Kianz Froese (50.). Der zweimalige kanadische Nationalspieler setzte seinen Distanzschuss nur knapp am rechten Pfosten vorbei. Acht Minuten später, wieder Froese - und dieses Mal war die Chance noch besser. Nach Flanke von Leon Damer köpfte der gebürtige Kubaner den Ball haarscharf am linken Pfosten vorbei.

TSV mit schneller Antwort auf das 0:2

Der schludrige Umgang mit den Gelegenheiten sollte sich rächen: Robert Herrmann erhöhte nach Zuspiel von Kopacz für die Kickers auf 2:0 (71.). War es das schon für Havelse in dieser so wichtigen Partie? Nein, die Gastgeber schlugen stark und sehr schnell zurück. Nach einer Ecke von Damer landete der Ball auf Umwegen bei Abwehrspieler Fynn Arkenberg, der mit einem Schuss aus der Drehung auf 1:2 verkürzte (73.).

Kickers entscheiden Partie durch Elfmeter endgültig

Würzburg setzte auf Konter - und einer davon entschied die Partie endgültig. Havelses Florian Riedel stoppte den enteilten Saliou Sané auf Kosten eines Strafstoßes. Und den verwandelte der Gefoulte traumwandlerisch sicher, als er den Ball rechts oben in den Winkel (84.) schoss.

27.Spieltag, 20.02.2022 13:00 Uhr TSV Havelse 1 Würzburger K. 3 Tore: 0: 1 Strohdiek (25.) 0: 2 R. Herrmann (71.) 1 :2 Arkenberg (73.) 1: 3 Saliou Sané (84., Foulelfmeter)

TSV Havelse: Quindt - F. Riedel, Plume (69. Cicek), Arkenberg, Teichgräber - Düker - Damer, Froese, Jaeschke, Langfeld (63. Engelking) - Lakenmacher

Würzburger K.: Bonmann - L. Schneider, Strohdiek, Kraulich, L. Breunig - Hägele, Perdedaj (56. Waidner) - Kopacz (90. Hausjell), Stefaniak (46. R. Herrmann) - Pourié (69. Saliou Sané), A. Becker (46. M. Breunig)

