Stand: 29.09.2019 16:42 Uhr

Heimsieg gegen Sandhausen: St. Pauli klettert weiter von Christian Görtzen, NDR.de

Das Thema Klassenerhalt hat sich für den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli nach dem achten Spieltag mindestens fürs Erste erledigt. Die Kiezkicker sind in der Tabelle weiterhin auf dem Weg nach oben und haben nach dem 2:0 (2:0) am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Sandhausen sogar schon Tuchfühlung zum dritten Tabellenplatz aufgenommen. Mit jetzt zwölf Punkten hat das Team von Trainer Jos Luhukay als Sechster nur noch drei Zähler Rückstand auf Arminia Bielefeld, das auf eben diesem Relegationsrang steht. Für St. Pauli war es der dritte Heimsieg hintereinander.

"Wir haben richtig gut Fußball gespielt", sagte Luhukay dem NDR. "Wir hätten sowohl in der ersten Halbzeit, aber auch in der zweiten das Ergebnis auf vier, fünf, sechs Tore Unterschied stellen können. Wir haben so viele Chancen ausgelassen, das war eigentlich schade."

Becker nimmt sich die Freiheit und trifft

Luhukay hatte im Vergleich zum Spiel beim VfL Osnabrück (1:1) zwei Änderungen an seiner Startformation vornehmen müssen.

8.Spieltag, 29.09.2019 13:30 Uhr FC St. Pauli 2 SV Sandhausen 0 Tore: 1 :0 Becker (8.) 2 :0 Gyökeres (45. +1)

FC St. Pauli: Himmelmann - Ohlsson, Östigard, Knoll, Buballa - Becker (89. Kalla), Sobota - Miyaichi, Möller Daehli (84. Buchtmann), Penney - Gyökeres (84. Taschtschi)

SV Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Schirow, Paqarada - Frey, Zenga - Scheu (59. Bouhaddouz), Türpitz (72. Halimi), Engels (60. Biada) - Behrens

Zuschauer: 29546 (ausverkauft)



Für den verletzten Waliser James Lawrence (muskuläre Probleme), mit dem die Braun-Weißen seit dessen Verpflichtung viermals in Folge nicht verloren haben, rückte Marvin Knoll vom defensiven Mittelfeld in die Innenverteidigung zurück. Waldemar Sobata rotierte in die erste Elf hinein - wie auch der Schwede Viktor Gyökeres, der im Angriff Dimitrios Diamantakos (Adduktorenzerrung) ersetzte.

Die Fans der Kiezkicker waren eigentlich noch dabei, nachträglich den 2:0-Sieg im Stadtderby gegen den HSV zu feiern, da gab es auch schon aktuellen Anlass zu kollektiver Freude. Das große Mittelfeldtalent Finn Ole Becker drehte mit dem Ball am Fuß von der rechten Außenbahn nach innen und nutzte die Freiheit, dass er nicht angegriffen wurde, zu einem Schuss aus 20 Metern. Der Aufsetzer schlug zum 1:0 (8.) rechts unten ein. Beinahe wäre es kurz danach noch besser gekommen für die Norddeutschen: Gyökeres' Schuss mangelte es aber am nötigen Druck (14.). Im Gegenzug klärte Becker in höchster Not vor Philip Türpitz. Dessen Sandhäuser Mitspieler Leart Paqarada setzte den Ball per Freistoß ans Außennetz (23.).

Debüt-Tor für Gyökeres

Gyökeres hatte kurz vor der Pause zuerst Pech, als er eine Flanke von Mats Möller Daehli aus kurzer Distanz an die Latte köpfte (43.). Doch St. Pauli drehte danach noch einmal mächtig auf - und das lohnte sich. Nach Vorarbeit von Ryo Miyaichi spitzelte Gyökeres den Ball zum 2:0 (45. + 1) über die Linie. Es war der erste Treffer des Skandinaviers im Trikot der Hamburger.

Himmelmann wird zum Rückhalt

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich nichts am Bild: St. Pauli bestimmte die Partie. Knoll vergab die Möglichkeit zum 3:0 (49.).

Luhukay: "Richtig gut Fußball gespielt" NDR 2 - 29.09.2019 16:09 Uhr Autor/in: Dröge, Matthias Der FC St. Pauli ist durch einen verdienten 2:0-Heimsieg gegen den SV Sandhausen auf den sechsten Tabellenplatz geklettert.







Allerdings hätte es wenig später auch ganz anders aussehen können: Der Hamburger Linksverteidiger Matt Penney lenkte den Ball beinahe ins eigene Tor (53.). Die Gastgeber hätten in der 66. Minute vorzeitig alles klar machen können. Der sehr engagierte Gyökeres scheiterte in einer 1:1-Situation jedoch an SVS-Torhüter Martin Fraisl. Auf der anderen Seite parierte Robin Himmelmann einen Schuss des freistehenden Kevin Behrens (76.). Bald darauf war der Keeper noch einmal gefordert. Er vereitelte mit einer Fußabwehr auch den Versuch des ehemaligen St.-Pauli-Profis Aziz Bouhaddouz (84.). Letztlich brachten die Braun-Weißen, die noch durch Knoll (87.) und Miyaichi (90. +2) zu Chancen kamen, den Sieg aber über die Zeit.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 29.09.2019 | 22:50 Uhr