Stand: 04.08.2019 15:28 Uhr

Heckings schwierige Suche nach der Idealformation

Als sich der HSV und der 1. FC Nürnberg am 5. Februar dieses Jahres bis dato letztmals gegenüberstanden, hing der Himmel für die Hamburger noch voller Geigen. Der sechsmalige deutsche Fußball-Meister führte die Zweitliga-Tabelle an und zog durch einen 1:0-Erfolg gegen die Franken in das Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Nach Jahren des sportlichen (und wirtschaftlichen) Niedergangs durfte in diesen kühlen Wintertagen an der Sylvesterallee von einem triumphalen Ausgang der Saison geträumt werden. Der Rest der Geschichte ist bekannt: Der HSV verspielte nicht nur den lange Zeit sicher geglaubten Aufstieg, er scheiterte auch in der Vorschlussrunde des Pokalwettbewerbs, wobei Letzteres gegen RB Leipzig (1:3) zu erwarten war.

"Entwicklung der Mannschaft gefällt mir"

Wenn die Hamburger nun am Montagabend bei den im Sommer abgestiegenen Nürnbergern antreten (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de), wird das Gesicht der Mannschaft ein ganz anderes sein als noch bei jenem Kräftemessen im vergangenen Februar. Von der damaligen Startelf werden aller Voraussicht nach diesmal nur Verteidiger Rick van Drongelen, Khaled Narey und Bakery Jatta in der Anfangsformation stehen. Wobei dies bei den beiden Letzteren nach ihren wenig überzeugenden Auftritten in der Vorwoche gegen Darmstadt (1:1) auch noch fraglich ist. Und auch der Trainer heißt inzwischen nicht mehr Hannes Wolf, sondern Dieter Hecking und war von 2009 bis 2012 sehr erfolgreich Coach der Franken. Es hat sich also viel geändert bei den Norddeutschen. Ob nachhaltig zum Guten, das muss sich erst noch zeigen. "Die Entwicklung meiner Mannschaft gefällt mir", zeigte sich der Trainer diesbezüglich zuversichtlich.

Mögliche Aufstellung HSV





















"Abteilung Attacke" auch nach Trainerwechsel harmlos

Die Vorstellung gegen Darmstadt nährte trotz des enttäuschenden Resultats zumindest ein bisschen die Hoffnung bei den HSV-Fans auf bessere Zeiten. Fußballerisch wusste die im Sommer neu formierte Mannschaft - gegen 98 standen sechs Neuzugänge in der Startelf - durchaus zu überzeugen. Es wirkte alles etwas stabiler und strukturierter als noch in weiten Teilen der Vorsaison. Das größte Manko der Hanseaten aber hat auch der erfahrene Hecking noch nicht beheben können: den Torabschluss. Bezeichnend für den "Harmlosen Sport-Verein", dass erst ein Strafstoß von Aaron Hunt zum späten Ausgleich führte. In der Offensive ist der Coach noch auf der Suche nach der Idealbesetzung.

Kittel wohl vor Startelf-Debüt

Gegen Nürnberg könnte der aus Ingolstadt gekommene Sonny Kittel (Hecking: "Er ist auf einem richtig guten Weg") sein Debüt in der Anfangsformation feiern. Und auch der erst in der Vorwoche vom FC Arsenal verpflichtete Engländer Xavier Amaechi scheint in den Gedankenspielen des Übungsleiters für das Duell mit dem FCN eine Rolle zu spielen. "Er ist ein sehr, sehr guter Flügelstürmer, der viel Tempo hat und einen guten Torabschluss. In den wenigen Tagen konnte er das auch schon das eine oder andere Mal zeigen", lobte Hecking den 18-Jährigen. Richtig in die Karten schauen lassen wollte sich der Mann aus Castrop-Rauxel bezüglich seiner Aufstellung aber nicht.

Bates und Letschert fallen aus

Fest steht lediglich, dass die Innenverteidiger David Bates (muskuläre Probleme) und Timo Letschert (Knieblessur) definitiv ausfallen werden. Auch der im Sommer vom "Club" geholte Abwehrspieler Ewerton muss noch etwas Trainingsrückstand aufholen und steht nicht im Kader. Der ebenfalls aus Nürnberg gekommene Tim Leibold dürfte hingegen erneut links verteidigen. Sprechen wollte der 25-Jährige im Vorfeld der Begegnung übrigens nicht über seine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Hecking schon. Allerdings tat der Fußballlehrer dies trotz seiner erfolgreichen Zeit bei den Franken recht emotionslos: "Für mich ist jedes Spiel ein Highlight. Jeder Spieltag ist wichtig. Es geht um die Wichtigkeit, dass du drei Punkte holst." Klingt nüchtern und sachlich. So wie Hecking halt ist.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 06.08.2019 | 19:30 Uhr