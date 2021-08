Havelse weiter punktlos - 0:3-Pleite beim MSV Duisburg Stand: 08.08.2021 14:51 Uhr Fußball-Drittligist TSV Havelse hat auch sein zweites Saisonspiel verloren. Der Aufsteiger musste sich auswärts dem MSV Duisburg mit 0:3 (0:1) geschlagen geben.

Dabei waren die Garbsener am frühen Sonntagnachmittag im ersten Abschnitt der Nachholpartie des zweiten Spieltags nahezu chancenlos. Die Elf von Coach Rüdiger Ziehl besaß bis zur Halbzeit keine nennenswerte Torgelegenheit, während sich die Meidericher eine Reihe von klarsten Chancen herausspielten. So scheiterten Dominic Volkmer (3.) und Moritz Stoppelkamp (34.) jeweils an der Latte.

Die 1:0-Pausenführung durch einen Treffer des Ex-Braunschweigers Orhan Ademi, der aus der Drehung traf (25.), fiel zu niedrig aus.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Havelses Jaeschke verschießt Elfmeter

Nach dem Seitenwechsel konnte Havelse die Partie offener gestalten und besaß nach einem Foul von Stefan Velkov an Fynn Lakenmacher durch einen Elfmeter die große Möglichkeit zum Ausgleich. Doch Yannik Jaeschke, mit 27 Jahren einer der erfahrensten Spieler im jungen TSV-Aufgebot, versagten die Nerven. Der Angreifer schoss den Ball über das Gehäuse (53.). Damit noch nicht genug des Duisburg-Dramas um den gebürtigen Nienburger. In der 63. Minute vergab Jaeschke erneut das 1:1, als er freistehend an Keeper Leo Weinkauf scheiterte.

Duisburg sorgt mit Doppelschlag für Entscheidung

Und es kam noch schlimmer für den Torjäger a.D. und seine Teamkameraden. 180 Sekunden später zeigte Referee Patrick Kesse (Norheim) nach einem Körperkontakt von Havelses Kapitän Tobias Fölster mit Alaa Bakir auf den Elfmeterpunkt. Stoppelkamp ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zum 2:0. Als kurz darauf der Sekunden zuvor eingewechselte Kolja Pusch Gäste-Schlussmann Norman Quindt zum dritten Mal überwand (68.), war die Entscheidung gefallen.

2.Spieltag, 08.08.2021 13:00 Uhr MSV Duisburg 3 TSV Havelse 0 Tore: 1 :0 Ademi (25.) 2 :0 Stoppelkamp (66., Foulelfmeter) 3 :0 Pusch (68.)

MSV Duisburg: Weinkauf - Feltscher, Welkow, Volkmer, Kwadwo (85. Bretschneider) - Stierlin (85. Ghindovean), Frey - Ajani (76. Ndualu), Bakir (68. Pusch), Stoppelkamp - Ademi (77. Bouhaddouz)

TSV Havelse: Quindt - Langfeld (81. Sonnenberg), F. Arkenberg, Fölster, Tasky - Daedlow - Jaeschke (74. Meien), Plume, Teichgräber - Düker, Lakenmacher

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel Weinkauf - Feltscher, Welkow, Volkmer, Kwadwo (85. Bretschneider) - Stierlin (85. Ghindovean), Frey - Ajani (76. Ndualu), Bakir (68. Pusch), Stoppelkamp - Ademi (77. Bouhaddouz)Quindt - Langfeld (81. Sonnenberg), F. Arkenberg, Fölster, Tasky - Daedlow - Jaeschke (74. Meien), Plume, Teichgräber - Düker, Lakenmacher

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 08.08.2021 | 19:30 Uhr