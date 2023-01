Hass-Nachrichten: Hannover 96 unterstützt FCK-Keeper Luthe Stand: 29.01.2023 23:17 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat sich mit Torhüter Andreas Luthe solidarisch erklärt. Der Schlussmann des 1. FC Kaiserslautern hatte nach dem 3:1-Sieg der Pfälzer bei den Niedersachsen nach eigenen Angaben Hass-Nachrichten über die sozialen Medien erhalten.

"Bekomme ganz widerliche Nachrichten von @Hannover96 - #Fans. Wusste gar nicht, dass Familien den Tod zu wünschen so in Mode geraten ist. Der Trend ist an mir vorbei gegangen…", schrieb der 35-Jährige am Sonntag auf seinem Twitter-Account. Beim 3:1-Erfolg der Pfälzer in Hannover hatte Luthe in der Schlussphase mit starken Paraden den Sieg für Kaiserslautern gesichert.

"Hat nichts mit den Werten zu tun, für die 96 einsteht"

Der Club aus der niedersächsischen Landeshauptstadt reagierte umgehend und twitterte: "Von diesem widerlichen Verhalten Einzelner distanzieren wir uns ausdrücklich. Wer so etwas schreibt, hat nichts mit den Werten zu tun, für die #H96 einsteht."

Hannover 96 stehe in Kontakt mit dem Schlussmann und versprach Hilfe bei der Identifizierung der Verfasser. Luthe bedankte sich bei den Niedersachsen mit den Worten: "Vorbildlich wie ihr damit umgeht. Alles Gute für den Rest der Saison!"

