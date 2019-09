Stand: 29.09.2019 16:26 Uhr

Hansa Rostock punktet auch in Mannheim von Johannes Freytag, NDR.de

Fußball-Drittligist Hansa Rostock ist zum fünften Mal in Folge ungeschlagen geblieben. Die Norddeutschen holten am Sonntag beim stark in die Saison gestarteten Aufsteiger Waldhof Mannheim ein 1:1 (0:0). Pascal Breier schoss Hansa kurz nach dem Seitenwechsel in Führung, der frühere Rostocker Max Christiansen glich für die Gastgeber aus. In einer Woche bittet die Mannschaft von Trainer Jens Härtel den SV Meppen im Ostseestadion zum Nordduell.

Waldhof Mannheim - Hansa Rostock: Die Tore 29.09.2019 15:32 Uhr Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat am Sonntag ein respektables 1:1 beim starken Aufsteiger Waldhof Mannheim erreicht. Die Tore der Partie.







Hansa übersteht Mannheimer Dauerdruck

Die Partie war keine Minute alt, als Schiedsrichter Markus Schmidt sie für drei Minuten unterbrach. Im Rostocker Fanblock war Pyrotechnik gezündet worden, das Carl-Benz-Stadion war in dichte Rauchschwaden gehüllt.

10.Spieltag, 29.09.2019 13:00 Uhr W. Mannheim 1 Hansa Rostock 1 Tore: 0: 1 Breier (48.) 1 :1 Christiansen (61.)

W. Mannheim: Königsmann - Marx, Mi. Schultz, M. Seegert, Hofrath - Christiansen, Ma. Schuster - Deville, Diring, Ferati (55. G. Korte) - Koffi (76. Celik)

Hansa Rostock: Kolke - Sonnenberg, Butzen, Reinthaler, Neidhart - Bülow, M. Pepic - Opoku (85. Ahlschwede), Vollmann (65. Nartey), Omladic (83. Pedersen) - Breier

Zuschauer: 13025



Als die Nebel sich lichteten, sahen sich die Hansa-Profis einem Sturmlauf der Mannheimer ausgesetzt, den sie aber ohne Schaden überstanden. Nach einer knappen Viertelstunde hatte die Härtel-Elf, in der Mirnes Pepic nach auskurierter Verletzung sein Comeback feierte, mit ihrem ruhigen, kontrollierten Ballbesitzfußball den Gastgebern den Schwung genommen. In der Folge neutralisierten sich beide Teams, Torchancen blieben zunächst Mangelware. Dorian Dirings Freistoß wehrte Hansa-Keeper Markus Kolke zur Ecke ab (19.), auf der Gegenseite scheiterte Korbinian Vollmann nach Flanke von Nico Neidhart an Mannheims Torwart Timo Königsmann (21.).

Erst nach einer halben Stunde konnte Waldhof den Druck wieder erhöhen. Kevin Koffi köpfte aus kurzer Distanz ans Lattenkreuz, der Abpraller landete bei Diring, dessen Direktabnahme Kolke reaktionsschnell parieren konnte (29.). Wenig später war der Rostocker Torwart im erneuten Duell mit Diring wieder Sieger (35.). Kurz vor der Halbzeitpause der nächste Hochkaräter: Arianit Ferati hatte von der Mittellinie freie Bahn, sein Querpass auf den mitgelaufenen Maurice Deville geriet dann aber zu ungenau (41.). Rostocker Entlastungsangriffe gab es kaum, Breier vergab die einzige Hansa-Gelegenheit (42.).

Breier trifft, Christiansen aber auch

Der Mannheimer Chancenwucher aus dem ersten Durchgang wurde drei Minuten nach dem Wiederanpfiff von Hansa Rostock bestraft. Nach einer flachen Hereingabe von Nik Omladic hob Breier den Ball zur bis dato schmeichelhaften Gästeführung ins Netz (48.). Die Stimmung beim mitgereisten Anhang war entsprechend groß: "Heimspiel in Mannheim" und "Olé, FC Hansa" schallte es durchs Stadionrund - die Waldhof-Fans waren verstummt. Doch nach einer Stunde war die Heimkulisse wieder da: Ausgerechnet Christiansen, der einst in Rostock sein Profidebüt feierte, hatte zum Ausgleich getroffen (60.).

Hansa blieb aber auch nach dem Gegentreffer ruhig. Die Norddeutschen verteidigten hoch und unterbanden die Mannheimer Offensivbemühungen so früh. Da auch die Defensive der Gastgeber sicher stand, ging die Partie ohne weitere nennenswerte Torchancen mit dem leistungsgerechten Remis zu Ende.

