Hansa Rostocks Torjäger Verhoek: Je oller, desto doller! Stand: 03.10.2021 12:51 Uhr John Verhoek avanciert für den FC Hansa Rostock zunehmend zur personifizierten Lebensversicherung. Der Niederländer erzielte beim 2:0-Sieg bei Holstein Kiel seine Saisontreffer vier und fünf. Eine tolle Bilanz für einen Mann, der zwischenzeitlich bereits abgeschrieben war.

Stürmer werden bekanntlich primär an Toren gemessen. Und weil der Niederländer nach seinem Wechsel im Sommer 2019 vom MSV Duisburg zu Hansa eine unendlich lange Durststrecke hatte, wurde er bei Teilen des Rostocker Anhangs bereits als Fehleinkauf tituliert. Erst am 24. Spieltag der damaligen Drittliga-Saison gelang Verhoek beim 1:0-Erfolg bei der SG Sonnenhof Großaspach sein erster Treffer. Er ließ bis zum Ende der Spielzeit zwar noch vier weitere "Buden" folgen.

Doch weder für den Mann, der zu diesem Zeitpunkt auf 177 Zweitliga-Einsätze zurückblickte und als Hoffnungsträger geholt worden war, noch für Hansa konnte diese Bilanz zufriedenstellend sein. Aber Coach Jens Härtel verlor nicht den Glauben an den den früheren Frankreich-Legionär. Und Verhoek blühte urplötzlich an der Küste auf. In der Aufstiegssaison war er zwölf Mal erfolgreich und Leistungsträger. In Liga zwei schreibt der 32-Jährige nun fleißig an seinem kleinen Fußball-Märchen unter der Überschrift: "Comeback eines bereits Abgestempelten" weiter.

Verhoek: "Die drei Minuten waren schön zu erleben"

Gerade einmal 180 Sekunden benötigte der Niederländer am Sonnabednachmittag im Ostsee-Duell bei Holstein für seinen Doppelpack, der den Mecklenburgern den dritten Saisonsieg bescherte. "Es war einfach ein überragender Tag. Es war kein einfaches Spiel, aber die drei Minuten waren schön zu erleben", sagte Verhoek dem NDR. In den Mittelpunkt stellen wollte sich der Angreifer allerdings nicht. "Kompliment an die Mannschaft, dass wir zu null gespielt und verdient gewonnen haben", erklärte der Routinier. Das Team habe mit einem "guten Gefühl" in die Länderspiel-Pause gehen wollen, so Verhoek. "Und ich bin stolz darauf, dass wir das erreicht haben."

Hansa-Torjäger macht im Nordduell den Unterschied

Der Fußball-Nomade - Hansa ist seine neunte Profistation - machte im Nordduell den Unterschied. Denn während Kiel mehr Ballbesitz und Chancen hatte, durfte sich Rostock über einen kaltschnäuzigen Angreifer freuen. Verhoek nutzte zunächst nach einer Ecke eine unfreiwillige Vorlage von Holsteins Marcel Benger und stocherte den Ball vorbei an KSV-Torhüter Thomas Dähne ins Netz (32.). Drei Minuten später behauptete er sich an der Strafraumgrenze gegen Simon Lorenz und schloss frei vor Dähne zum 2:0 ab (35.). "Für einen Stürmer ist es immer wichtig, dass er trifft und damit seiner Mannschaft hilft", sagte Härtel über seinen Matchwinner.

Härtel glücklich über "extrem wichtige Punkte"

Der Coach sah im Spielverlauf und dem Ergebnis auch eine Belohnung für die Leistungen seiner Mannschaft in den vergangenen Wochen. Oft waren da die Rostocker zuletzt ebenbürtig oder sogar besser als der Gegner wie gegen den 1. FC Nürnberg (0:1) oder Schalke 04 (0:2). Am Ende stand sie aber ohne Zählbares da. Diesmal spielten die Hanseaten gegen einen zumindest optisch dominierenden Kontrahenten - und das sehr erfolgreich. "Wir müssen uns für den Sieg nicht entschuldigen und nehmen ihn gern mit", erklärte der Hansa-Trainer. "Die drei Punkte sind für uns extrem wichtig."

Apropos extrem wichtig: Das ist fraglos auch Verhoek für den Aufsteiger. Mehr als die Hälfte der bisherigen Hansa-Saisontore hat der 32-Jährige erzielt und ist auf dem besten Weg, seine bisherige Zweitliga-Bestmarke von zehn Treffern in einer Spielzeit zu überbieten.

