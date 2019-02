Stand: 04.02.2019 11:42 Uhr

Hansa Rostocks Angst vor dem Zitterfuß

Hansa Rostock hatte sich für diese Saison den Aufstieg in die Zweite Liga zum Ziel gesetzt. Doch nach einem zwischenzeitlichen Hoch und Rang vier geht es beim Fußball-Club von der Ostsee nur noch bergab. Mittlerweile müssen die Hanseaten aufpassen, dass sie nicht sogar noch in Abstiegsgefahr geraten.

Ein trister Novemberabend im kleinen Stadion der Sportfreunde Lotte wird wohl als entscheidender Wendepunkt der Saison in die Annalen von Hansa Rostock eingehen. Mit einem Sieg hätten sich die Mecklenburger von Rang vier zumindest zwischenzeitlich auf Platz zwei in der Dritten Liga vorschieben können. Es gab jedoch eine 0:1-Niederlage, die den Anfang der immer noch anhaltenden Negativserie markiert. Nach inzwischen fünf Pleiten in Folge (zuletzt 0:2 in Wiesbaden) nähert sich Hansa Stück für Stück der Abstiegszone und hat nur noch vier Punkte Vorsprung auf Rang 17.

Die Hansa-Offensive ist nur noch ein Schatten ihrer selbst

Gründlich misslungen ist auch der Einstand des neuen Trainers Jens Härtel. Ihm ist bewusst, dass es für Rostock noch eng werden könnte im Tabellenkeller: "Wir müssen wach sein, ohne dass wir jetzt ängstlich werden und den Zitterfuß kriegen." Zwischenzeitlich war eher von den "Zauberfüßen" in Hansas Offensive die Rede, die im Herbst zu den stärksten der Liga gehörte. Geblieben ist davon so gut wie nichts, wie drei Partien in Folge ohne eigenen Treffer deutlich dokumentieren. Warum kommt das Team einfach nicht mehr in Schwung? "Das hat etwas mit Mut und Selbstvertrauen zu tun", sagte Stürmer Cebio Soukou im NDR Interview.

Mut und Selbstvertrauen fehlen

Härtel hat es bislang jedenfalls nicht geschafft, der schon unter seinem Vorgänger Pavel Dotchev verunsicherten Mannschaft neues Selbstbewusstsein einzuimpfen. Vor allem zu Beginn ihrer Partien agierten die Hansa-Profis zuletzt zaghaft und mutlos. So auch in Wiesbaden. "Das ist sicher auch der Situation geschuldet, dass wir so oft nicht gewonnen haben", glaubt Kapitän Oliver Hüsing: "Deshalb dauert es immer, bis wir ins Spiel kommen."

Langsam kippt auch die Stimmung bei den Rostocker Fans. In Wiesbaden waren deutliche Unmutsäußerungen zu hören. Härtel hat dafür Verständnis: "Es ist klar, dass im Verein niemand zufrieden ist, so wie die Spiele gelaufen sind. Das müssen wir nicht schönreden." Das Heimspiel gegen Unterhaching am kommenden Sonnabend wird immens wichtig für Hansa, nicht nur aus tabellarischer Sicht.

