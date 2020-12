Hansa Rostock verlängert mit Kapitän Kolke Stand: 10.12.2020 12:00 Uhr Drittligist FC Hansa Rostock hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Kapitän Markus Kolke vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2023 verlängert.

"Wir freuen uns, dass wir schon jetzt auf dieser wichtigen Position Sicherheit schaffen konnten und für weitere zwei Jahre auf die Dienste von Markus bauen können. Er hat sich von Anfang an mit dem Verein identifiziert und ist seit dem ersten Tag einer unserer Leistungsträger", sagte Sportvorstand Martin Pieckenhagen: "Als unumstrittener Führungsspieler ist er auch in der Hierarchie innerhalb der Mannschaft unverzichtbar."

Weitere Informationen 55 Min Podcast: SPOMV mit Markus Kolke Witzig, schräg, bewegend, zum "Wegschmeißen": Markus Kolke in Hochform. 55 Min

"Will mit diesem Verein noch mehr erreichen"

Kolke ist mit aktuell 262 Einsätzen Rekord-Torwart in der Dritten Liga. Er war in der Saison 2019/2020 vom damaligen Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden nach Rostock gewechselt und hat 52 Drittliga-Partien für die Mecklenburger bestritten. "Bekanntermaßen bin ich sehr ehrgeizig und deshalb will ich mit diesem Verein auch noch mehr erreichen. Alle Bedingungen dafür sind hier gegeben - auch wenn aktuell natürlich noch unsere Fans fehlen, die das Gesamtpaket perfekt machen würden", teilte der 30-Jährige am Donnerstag mit.

VIDEO: Martin Pieckenhagen: "Die große Sehnsucht heißt Aufstieg" (7 Min)

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 10.12.2020 | 19:30 Uhr