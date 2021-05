Hansa Rostock verabschiedet sich von sechs Profis Stand: 28.05.2021 15:28 Uhr Eine Woche nach dem geglückten Aufstieg in die Zweite Liga stellt Hansa Rostock erste personelle Weichen für die neue Saison. Sechs Profis verlassen den Verein.

Wie die Mecklenburger am Freitag mitteilten, erhalten Philipp Türpitz, Nils Butzen, Korbinian Vollmann, Max Reinthaler, Erik Engelhardt und Lion Lauberbach keine neuen Verträge an der Ostsee. "Jeder einzelne der Jungs hat den FC Hansa auf dem Weg in Richtung Zweite Liga begleitet und dazu beigetragen, dass wir unsere großes Ziel erreichen können", sagte Sportvorstand Martin Pieckenhagen.

Türpitz - Mann für die entscheidenden Tore

Offensivmann Türpitz war erst im Winter vom SV Sandhausen nach Rostock gekommen und erzielte in 14 Partien drei Tore. Die hatten es jedoch in sich: Zweimal - beim 3:2 gegen Verl und beim 3:2 in Meppen - traf er in der Nachspielzeit, auch sein Tor beim 1:0-Erfolg in Unterhaching war siegbringend.

Lauberbach zurück zu Holstein Kiel

Stürmer-Leihgabe Lauberbach (elf Spiele) stand in sechs der letzten sieben Drittligapartien nicht mehr im Kader und kehrt zu Holstein Kiel zurück. Auch Verteidiger Reinthaler fand nach seiner Verletzung (Sehnenanriss) im November nicht mehr den Anschluss, in seinen drei Jahren bei der "Kogge" absolvierte er 33 Ligaspiele. Verteidiger Butzen (45 Einsätze), Mittelfeldakteur Vollmann (54) und Stürmer Engelhardt (13) standen seit 2019 in Rostock unter Vertrag.

28.05.2021