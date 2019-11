Stand: 28.11.2019 13:08 Uhr

Hansa gegen Würzburg: "Müssen die Kurve kriegen"

Zumindest wollte niemand die Negativserie schönreden bei Hansa Rostock. Nach dem 0:2 in Kaiserslautern, der dritten Niederlage in Folge, zeigten sich alle selbstkritisch beim Fußball-Drittligisten: Sowohl Trainer Jens Härtel als auch seine Spieler. Folgen den deutlichen Worten nun Taten? Hansa trifft am Sonnabend (14 Uhr) auf die Würzburger Kickers und will ein weiteres Abrutschen in der Tabelle verhindern. Der Sportclub zeigt die Partie live im TV und im Livestream.

Hansa erst mit 19 Saisontoren

"Wir müssen zusehen, dass wir möglichst schnell die Kurve kriegen. Am besten schon zu Hause gegen Würzburg", stellte Härtel klar: "Wir brauchen ein Erfolgserlebnis." Der Coach steht trotz des Negativlaufs noch nicht in der Kritik, doch seine Maßnahmen griffen zuletzt nicht mehr. In Kaiserslautern stellte er in der Defensive von einer Vierer- auf eine Dreierkette um. Stabilität gab das dem Team jedoch nicht. Größere Sorgen bereitet Härtel allerdings die Offensive, die mit lediglich 19 Toren in 16 Partien zu harmlosesten der Dritten Liga gehört.

Ersatzspieler nutzen ihre Chance nicht

Härtel muss also nicht nur taktische, sondern auch personelle Fragen beantworten. Der Kader scheint allerdings in der Breite doch nicht so gut besetzt zu sein wie angenommen. Härtels Rotation in Kaiserslautern war alles andere als erfolgreich. Unter anderem gab Kapitän Julian Riedel sein Comeback nach Verletzung. Auch Stürmer John Verhoek erhielt mal wieder eine Chance. Nutzen konnte er sie nicht. Härtels Fazit fiel, in nette Worte gekleidet, relativ vernichtend aus: "Die Jungs, die reinkamen, waren alle bemüht. Das kann man ihnen nicht absprechen."

Breier wohl wieder in der Startelf

Während Riedel trotzdem erneut zur Startelf gehören dürfte, wird für Neuzugang Verhoek, der noch immer keinen Treffer für Hansa erzielt hat, wohl wieder Pascal Breier ins Team rücken. Verzichten muss Härtel gegen Würzburg auf die verletzten Kai Bülow, Erik Engelhardt und Nikolas Nartey. Den Profis, die am Sonnabend auf dem Platz stehen werden, gab Härtel einen klaren Arbeitsauftrag mit: "Die Spieler wissen, dass sie es besser können. Die klare Aufgabe ist, dies zu zeigen."

