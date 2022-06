Hansa Rostock schuftet im Trainingslager für den Erfolg Stand: 30.06.2022 16:17 Uhr Kniebeugen, Sprints, Slalomläufe, Liegestütze: Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock holt sich im Trainingslager im österreichischen Schladming den Feinschliff für die neue Spielzeit. Einige Profis sind bereits topfit.

von Stefan Leyh

Als John Verhoek sein Trikot hochzieht und den Blick auf seine Bauchmuskeln freigibt, ist es für alle sichtbar: sein perfekt definiertes Sixpack. Hansas bester Torschütze der vergangenen Saison ist topfit ins Trainingslager nach Schladming gekommen. Hier arbeiten er und der Rest der Mannschaft am Feinschliff für die neue Spielzeit, die in etwas mehr als zwei Wochen beginnt. Auch am sechsten Tag stand neben Übungen am Ball Konditionstraining im Vordergrund. Die Sonne brannte erbarmungslos auf die beiden Trainingsplätze, auf denen die Spieler von Station zu Station hechelten. Kniebeugen, Sprints, Slalomläufe, Liegestütze und einiges mehr im schnellen Wechsel.

Weitere Informationen Umzug in die Tennishalle: Hansa Rostock muss in Schladming improvisieren An Tag fünf des Hansa-Trainingslagers in Österreich fiel das geplante Vormittagstraining ins Wasser. Bewegt haben sich die Profis trotzdem. mehr

Neuzugang Dressel gut in Mannschaft integriert

Während einige Profis in der Hitze ordentlich stöhnten, zog Neuzugang Dennis Dressel scheinbar mühelos durch den Parcours. Der 23-Jährige, von 1860 München gekommen, genießt die Tage zwischen den Bergen und freut sich auf Rostock: "Ich habe mich hier sehr schnell heimisch gefühlt." In die Mannschaft habe er schnell reingefunden, mit Zimmerkollege Nico Neidhart versteht er sich prima, und Fischbrötchen mag er auch schon lieber als Schweinsbraten. Ein schneller Anpassungsprozess, hat er doch seit seiner Kindheit nie für einen anderen Verein gespielt als 1860 München.

Hanno Behrens zieht voll mit

Mit dabei ist weiterhin Hanno Behrens. Der Mittelfeldspieler, der Gerüchten zufolge vor einem Wechsel zum indonesischen Erstligisten Persija Jakarta stehen soll, zieht voll mit. Auch im gestrigen Testspiel gegen den österreichischen Bundesligisten Wolfsberger AC, das Hansa 3:1 gewann, stand er eine Halbzeit lang auf dem Platz. Abseits der Mannschaft zog Nachwuchstalent Theo Martens am Vormittag seine Runden. Nach überstandener Erkrankung soll der 19-Jährige seinen Kreislauf langsam wieder in Schwung bringen, ehe er ins Mannschaftstraining zurückkehrt. Auch Neuzugang Morris Schröter ist noch angeschlagen und fehlte in der Vormittagseinheit. Den Nachmittag hatten die Spieler zur freien Verfügung.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 30.06.2022 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 2. Bundesliga