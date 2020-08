Stand: 29.08.2020 16:14 Uhr

Hansa Rostock schlägt Braunschweig im Test

Hansa Rostock hat Eintracht Braunschweig wieder einmal auf dem falschen Fuß erwischt. Der Fußball-Drittligist besiegte den Zweitliga-Aufsteiger am Sonnabend in einem Testspiel in Braunschweig mit 1:0 (1:0). Das Tor des Tages erzielte John Verhoek (42.). Der Niederländer vollendete einen Freistoß von Bentley Baxter Bahn per Kopf. Bahn gehörte zu den auffälligsten Akteuren der Rostocker. Er servierte Pascal Breier später noch eine Maßflanke, doch der eingewechselte Stürmer drückte seinen Kopfball-Aufsetzer freistehend neben das Tor (70.). Zudem traf Erik Engelhardt die Latte (58.).

390 Fans durften das Spiel im mehr als 23.000 Zuschauer fassenden Eintracht-Stadion verfolgen. Bereits in der vergangenen Saison hatte der BTSV zweimal das Nachsehen gegen Hansa gehabt (1:2, 0:3).

Kobylanski darf Hochzeit nachholen

Braunschweigs Trainer Daniel Meyer hatte vor dem Test eine klare Ansage gemacht: Die Experimentierphase sei vorbei, seine Mannschaft müsse in die Partie, "als wenn es ein Pflichtspiel wäre". Das gelang nur bedingt. Nach vier Testspielen schlagen nun zwei Siege und zwei Niederlagen zu Buche - die gegen den Drittligisten dürfte Meyer besonders geärgert haben.

Von den potenziellen Stammkräften für die kommende Saison fehlte bei den Braunschweigern Martin Kobylanski. Der Mittelfeldspieler hatte wegen der Corona-Krise seine Hochzeit verschoben. An diesem Wochenende bekam er frei, um das freudige Ereignis nachzuholen. Die "Löwen" testen vor dem Saisonstart noch zweimal: der 1. FC Magdeburg (4. September) und Heracles Almelo (5. September) sind in der kommenden Woche die Gegner.

Hansa-Generalprobe folgt in Kiel

Hansa-Trainer Jens Härtel darf mit den Testspielen bislang zufrieden sein. Nach zwei Siegen gegen unterklassige Gegner gab es gegen den Hamburger SV eine knappe 0:1-Niederlage und nun den Erfolg gegen den Zweitliga-Aufsteiger. Vor allem athletisch sind die Rostocker schon sehr weit. Neuzugang Jan Löhmannsröben wurde nach der Pause eingewechselt. Die Generalprobe für die neue Saison soll am 5. September (15 Uhr) bei Holstein Kiel steigen. Die KSV will zu diesem Test 500 Zuschauer ins Stadion lassen - ausschließlich Dauerkartenbesitzer.

