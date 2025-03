Hansa Rostock muss sich mit Nullnummer gegen Saarbrücken begnügen Stand: 29.03.2025 15:58 Uhr Hansa Rostock hat die Chance verpasst, näher an die Aufstiegsplätze in der Dritten Liga heranzurücken. Gegen Saarbrücken reichte es für die Fußballer von der Ostsee am Sonnabend nur zu einem 0:0.

von Sebastian Ragoß

Die Mecklenburger hätten auf drei Punkte an den Tabellendritten aus dem Saarland heranrücken können. Doch insgesamt zeigte das Team von Trainer Daniel Brinkmann keine gute Leistung und musste sich mit einem Zähler begnügen.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Hansa war in der Anfangsphase das aktivere Team, kam aber in der Offensive über einige Ansätze nicht hinaus. Lediglich einen aussichtsreichen Abschluss gab es in der ersten halben Stunde, als Adrien Lebeau nach schönem Doppelpass mit Sigurd Haugen deutlich verzog.

Multhaup mit der Riesenchance für Saarbrücken

Saarbrücken tat sich sehr schwer, geordnet in die gegnerische Hälfte zu kommen, hatte dann aber die Riesenchance zur Führung: Der Ball landete durch Zufall bei Maurice Multhaup, der aber aus sechs Metern vollkommen unbedrängt die eigentlich fällige Führung verpasste (29.). Es blieb ein kurzes Aufflackern, insgesamt enttäuschten beide Mannschaften in der ersten Hälfte.

Kinsombi an den Außenpfosten

Und feineren Fußball gab es auch im zweiten Durchgang nicht zu sehen. Rostock bemühte sich, wieder Druck aufzubauen, blieb aber sehr oft in der dichtgestaffelten Saarbrücker Defensive hängen. Einmal spielten sich die Hanseaten gut durch, doch Haugen scheitere an FCS-Keeper Phillip Menzel (56.).

Es blieb bis in die Nachspielzeit hinein der letzte gefährliche Abschluss. Dann hätte der eingewechselte Christian Kinsombi beinahe doch noch den Siegtreffer erzielt. Sein Flachschuss landete aber am Außenpfosten des Saarbrücker Tores.

30.Spieltag, 29.03.2025 14:00 Uhr Hansa Rostock 0 Saarbrücken 0 Tore:

Hansa Rostock: Uphoff - Pfanne, Gürleyen, Rossipal (77. Manu) - Mejdr, Dietze (82. Suso), M. Schuster, Ruschke - Lebeau (82. Jonjic) - Naderi (77. C. Kinsombi), Haugen (69. Harenbrock)

Saarbrücken: Menzel - Fahrner, Sonnenberg, Wilhelm, Bichsel - Sontheimer - Krahn, Rabihic - Multhaup, F. Krüger (90. P. Schmidt), Stehle (68. Feiertag)

Zuschauer: 25313



Weitere Daten zum Spiel

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 29.03.2025 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 3. Liga