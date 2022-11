Hansa Rostock mit Mut ins Nordduell gegen Eintracht Braunschweig Stand: 10.11.2022 15:35 Uhr Hansa Rostock gastiert am Sonnabend im Nordduell bei Eintracht Braunschweig. Für beide Zweitliga-Clubs ist es in diesem Jahr die letzte Chance, den Abstand auf die Abstiegsränge zu vergrößern. Mit jeweils 18 Punkten liegen sie nur knapp vor der Abstiegszone.

von Robert Witt

Wenn man nicht gewusst hätte, dass da ein neuer Trainer sitzt, man hätte denken können, es sei alles beim Alten. Beim 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg am Mittwoch wirkte der FC Hansa auch unter Patrick Glöckner im eigenen Ballbesitz oft ideen- und harmlos. Was stimmte, war die Mentalität. Der späte Ausgleich sorgte für große Erleichterung bei Glöckners Debüt an der Seitenlinie. Im letzten Spiel des Jahres reisen die Rostocker nun nach Braunschweig - und hoffen zum Hinrunden-Abschluss auf den ersten Sieg unter dem neuen Coach. Denn den Mecklenburgern fehlen noch zwei Punkte, um das Halbzeit-Soll von 20 Zählern zu erreichen.

Keine Angst vor Fehlern

Braunschweig hat allerdings nur eins der vergangenen zehn Spiele verloren. Beim SSV Jahn Regensburg holte der Aufsteiger beim 1:1 einen Punkt nach Rückstand. Der neue Hansa-Trainer geht daher mit Respekt in die Partie beim Aufsteiger. "Wir müssen alles investieren, um bestehen zu können."

Von seinem eigenen Team fordert er mehr Mut. "Wir müssen daran arbeiten, dass wir bei Ballbesitz noch mehr Selbstvertrauen haben. Die Jungs müssen wissen, dass Fehler erlaubt sind." Die Handschrift des Trainers und das damit verbundene Selbstvertrauen dürfte aber frühestens zum Start der Rückrunde erkennbar werden.

"Torchancen haben wir genug. Wenn wir die reinmachen und hinten unsere Fehler abstellen, können wir auch aus Braunschweig drei Punkte mitnehmen." Hansa-Keeper Markus Kolke

Duell auf Augenhöhe

Trotzdem spricht vieles für ein ausgeglichenes Duell am Sonnabend (20.30 Uhr, im NDR Livecenter). Mit 18 Punkten stehen beide Nordclubs nur zwei Zähler vor dem Abstiegs-Relegationsplatz. Auch das Torverhältnis ist identisch (-7). Ähnlich sind die Probleme in der Offensive: Beide Teams strahlen wenig Gefahr vor dem gegnerischen Tor aus.

Durchwachsene Heimbilanz der Braunschweiger

Die Heimbilanz der Niedersachsen in der Hinrunde ist durchwachsen. Nur drei der acht Heimspiele hat die Mannschaft von Trainer Michael Schiele gewonnen. Zuletzt trafen beide Teams in der Saison 2019/2020 aufeinander. Seinerzeit konnte Hansa beide Duelle gegen die "Löwen" für sich entscheiden.

Goalgetter Pröger angeschlagen

Rostocks Top-Torjäger Kai Pröger (sechs Treffer) und Verteidiger Lukas Scherff haben sich beim Spiel gegen Nürnberg verletzt und trainierten am Donnerstag nicht mit. Ihr Einsatz am Wochenende ist fraglich. Glöckner bringt das aber nicht aus der Ruhe: "Wir haben genug Spieler im Kader, um diese Qualität zu ersetzen."

Mögliche Aufstellungen:

Eintracht Braunschweig: Fejzic - Wiebe, Benkovic, Schultz - Marx, Nikolaou, Donkor - Krauße, Endo - Kaufmann, Lauberbach

FC Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Malone, Roßbach, Scherff - Fröde, Dressel -Fröling, Duljevic, Ingelsson - Verhoek

