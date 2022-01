Hansa Rostock leiht Angreifer Meißner vom HSV aus Stand: 30.01.2022 19:20 Uhr Im Kampf um den Klassenerhalt in der zweiten Fußball-Bundesliga hat sich Hansa Rostock noch einmal in der Offensive verstärkt. Vom Liga-Rivalen Hamburger SV leiht der Aufsteiger Stürmer Robin Meißner bis zum Saisonende aus.

"Mit Robin bekommen wir einen schnellen, torgefährlichen und robusten Offensivspieler, der beim HSV und seinem Spielsystem aktuell aber wenig Möglichkeiten hat, auf Einsatzzeiten zu kommen. Daher freuen wir uns, dass er sich für eine Leihe nach Rostock entschieden hat, um mehr Spielpraxis zu sammeln und wir uns mit ihm offensiv breiter aufstellen und weiter verstärken können. Mit seiner Mentalität, seinem Ehrgeiz und seinen norddeutschen Wurzeln wird er sich sicherlich schnell bei uns einfügen können", erklärte Hansas Sport-Vorstand Martin Pieckenhagen.

Drei Tore in 14 Zweitligapartien

Meißer, der seit 2020 beim HSV unter Vertrag steht, debütierte 2021 in der Zweiten Liga. Seitdem hat der 1,82 m große Stürmer in 14 Partien drei Tore erzielt und zwei weitere vorbereitet. "Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe bei Hansa. Ich bin mir sicher, dass wir unsere Ziele gemeinsam erreichen werden und möchte einen größtmöglichen Beitrag dazu geben", sagte der gebürtige Hamburger, der am Dienstag in das Mannschaftstraining der Rostocker einsteigen wird.

