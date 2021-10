Hansa Rostock künftig vor mehr Zuschauern im Ostseestadion Stand: 06.10.2021 07:15 Uhr Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock darf seine Heimspiele künftig vor bis zu 21.750 Zuschauern austragen. Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns erhöhte die Kapazitätsgrenze für Kultur- und Sportveranstaltungen im Außenbereich.

Das Ostseestadion darf nunmehr zu 75 Prozent ausgelastet werden. Dabei wird weiterhin die 3G-Regel gelten. Schon gegen den SV Sandhausen an 17. Oktober wollen die Mecklenburger mehr Fans begrüßen. Der Club werde noch in dieser Woche ein begrenztes Kontingent an Dauerkarten anbieten und zudem das Kontingent für die Fans der Gastvereine auf zehn Prozent erhöhen, kündigte der der FC Hansa an. Bis dato waren 14.500 Zuschauer erlaubt.

Marien: "Auch von wirtschaftlicher Relevanz"

"Nachdem es Fußballvereinen in anderen Bundesländern schon länger möglich war, mehr Zuschauer in die Stadien zu lassen, sind wir froh, dass unsere Landesregierung nun nachgezogen hat. Zumal die Entscheidung für den FC Hansa auch von wirtschaftlicher Relevanz ist", so der Vorstandsvorsitzende Robert Marien. "Wichtig war uns, dass wir auch bei einer Zuschauererhöhung am 3G-Modell festhalten und keine Fans ausschließen."

