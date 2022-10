Hansa Rostock heute in Bestbesetzung nach Fürth Stand: 14.10.2022 08:03 Uhr Nach zuletzt zwei schwachen Auftritten hat Fußball-Zweitligist Hansa Rostock nun das Auswärtsspiel beim Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth vor der Brust. Bei einer Niederlage droht den Mecklenburgern der Sturz in den Tabellenkeller.

Gerade einmal vier Punkte Vorsprung hat die Mannschaft von Trainer Jens Härtel derzeit vor den Franken, die nach nur einem Saisonsieg Vorletzter sind. Der Hansa-Coach will sich vor der Partie heute Abend (18.30 Uhr, imNDR Livecenter) aber nicht vom Tabellenplatz des kommenden Gegners blenden lassen: "Ihre aktuelle Form ist gar nicht so schlecht. Sie haben ein paar Dinge umgestellt und sind stabiler aufgetreten. Sie haben eine Qualität, weshalb es verwunderlich ist, dass sie nur neun Punkte haben."

Härtel: "Wir haben permanent Druck"

Mit der aktuellen Form seines Team hingegen ist Härtel nicht zufrieden: "Wir müssen von der ersten bis zur letzten Minute unser Ding durchziehen", sagte der 53-Jährige. Das sei in Kiel (1:1) und gegen Paderborn (0:3) nicht der Fall gewesen: "Das wollen wir dieses Mal besser machen. Wir sprechen es klar an und versuchen die Spieler immer nochmal emotional heiß zu machen. Wir haben gute Jungs, die auch in dieser Saison bereits bewiesen haben, dass sie auch von Anfang an können."

"Es wird ein extrem unangenehmes Spiel für uns, für Fürth aber hoffentlich auch. Das liegt dann an uns." Hansa-Trainer Jens Härtel

Von einer besonderen Drucksituation wollte Härtel nichts wissen: "Wir haben permanent Druck, auch schon damals in der Dritten Liga. Wir brauchen Ergebnisse und wissen was passiert, wenn die nicht kommen. Wir müssen uns jetzt auf unsere Stärken konzentrieren." Nachholbedarf sieht der Trainer auch in der Offensive: "Wir müssen Ball nach der Eroberung auch mal in unseren eigenen Reihen behalten."

Trio wieder im Training

Immerhin sieht es bei den Mecklenburgern personell wieder besser aus. Lukas Hinterseer und John Verhoek, die zuletzt fehlten, haben alle Trainingseinheiten mitgemacht. Auch Simon Rhein ist nach auskurierter Verletzung wieder voll belastbar: "Bis auf Maurica Litka und Pascal Breier sind alle fit", freute sich Härtel darüber, dass er in Fürth seine Bestbesetzung aufbieten kann.

Mögliche Aufstellungen:

Fürth: Linde - Asta, Michalski, Haddadi, John - Christiansen, Griesbeck - Dudziak, Green - Hrgota, Ache

Rostock: Kolke - Ananou, van Drongelen, Roßbach, Scherff - Fröde, Dressel - Pröger, Ingelsson, Fröling - Verhoek

