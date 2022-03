Hansa Rostock gewinnt mit 4:3 bei Schalke 04

Hansa-Wahnsinn auf Schalke: Fröling trifft zum Last-Minute-Sieg Stand: 05.03.2022 15:33 Uhr Hansa Rostock hat im Abstiegskampf der Zweiten Liga ein Ausrufezeichen gesetzt - mit einem spektakulären Last-Minute-Sieg bei Schalke 04. Der Aufsteiger setzte sich am Sonnabend in einem packenden Spiel mit 4:3 (2:2) durch.

von Johannes Freytag

Dreimal hatten die Norddeutschen beim Aufstiegskandidaten aus Gelsenkirchen geführt. Doch dreimal schlugen die Schalker in Person von Simon Terodde zurück. Aber in der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte Nils Fröling für kollektiven Jubel unter den mitgereisten Hansa-Fans. Die Elf von Trainer Jens Härtel belohnte sich so für einen bärenstarken Auftritt und hat nun beachtliche 19 Zähler in der Fremde gesammelt - eine starke Bilanz.

Wäre die Ausbeute im heimischen Ostseestadion, wo kommenden Freitag (18.30 Uhr) Holstein Kiel zu Gast ist, genauso gut, hätten die Mecklenburger wohl keine Abstiegssorgen. Immerhin verließen sie in der Tabelle vorerst den Relegationsplatz.

Ingelsson bringt Hansa in Führung

Nach stürmischen Schalker Anfangsminuten - Marius Bülter vergab zwei gute Chancen (2., 4.) zur Führung - bekam Hansa die Partie zunehmend besser in den Griff. Die Hanseaten hielten die Gastgeber nicht nur erfolgreich vom eigenen Strafraum fern, sondern zeigten sich hin und wieder auch vor dem Gelsenkirchener Tor. Wirklich gefährlich wurde es allerdings lange nicht - bis zur 25. Minute: Da schloss Svante Ingelsson einen blitzsauberen Konter über Haris Duljevic und Pascal Breier mit dem 1:0 für Rostock ab.

Terodde gleicht zweimal für Schalke aus

Acht Minuten hatte die Führung Bestand, dann sorgte eine Unachtsamkeit im Strafraum für den Ausgleich. Eine Hereingabe von Kerim Calhanoglu verlängerte Bülter auf Terodde - der Torjäger traf aus abseitsverdächtiger Position per Kopf zum 1:1 (33.). Anschließend parierte Hansas Keeper Markus Kolke zweimal großartig gegen Darko Churlinov (37.) und Calhanoglu (39.), dann traf John Verhoek nach einem Konter zum 2:1 für die Gäste (40.). Aber wieder währte die Freude nur kurz: Denn erneut glich Terodde per Kopf aus (43.).

Breier trifft nach Malone-Einwurf, ...

Der Aufsteiger von der Ostsee zeigte sich auch nach Wiederanpfiff unbeeindruckt vom Schalker Ballbesitzfußball und ging zum dritten Mal in Führung: Einen weiten Einwurf von Ryan Malone beförderte Ko Itakura bei seinem Klärungsversuch genau vor die Füße von Breier. Dessen Volleyabnahme wurde von Calhanoglu noch leicht abgefälscht - 3:2 für Hansa (56.)!

... Terodde schnürt den Dreierpack, ...

Die Offensivbemühungen der Gastgeber blieben auch in der Folgezeit lange ideenlos. Torgefahr entstand - wenn überhaupt - meist nur durch Distanzschüsse. Die Härtel-Elf wurde dennoch immer mehr in die eigene Hälfte zurückgedrängt. Terodde scheiterte zunächst noch an Kolke (74.), traf aber wenig später doch zum Ausgleich (82.).

... aber das letzte Wort hat Hansa!

In der Nachspielzeit bewahrte Kolke seine Mannschaft zunächst per Faustabwehr gegen Marvin Pieringer vor der Niederlage. Als alle schon mit dem Schlusspfiff rechneten, hatte Hansa noch einmal Ballbesitz. Nach Hereingabe von Thomas Meißner war Fröling zur Stelle und jagte den Ball volley zum Hansa-Sieg in die Maschen (90.+5).

25.Spieltag, 05.03.2022 13:30 Uhr FC Schalke 04 3 Hansa Rostock 4 Tore: 0: 1 Ingelsson (25.) 1 :1 Terodde (33.) 1: 2 Verhoek (40.) 2 :2 Terodde (43.) 2: 3 Breier (56.) 3 :3 Terodde (83.) 3: 4 Fröling (90. +6)

FC Schalke 04: Fraisl - Itakura, Salif Sané (45.+1 Thiaw), Kaminski - Matriciani (64. Pieringer), Flick (86. Idrizi), Calhanoglu (86. Lode) - Churlinov, Zalazar Martinez (63. Drexler) - Terodde, Bülter

Hansa Rostock: Kolke - T. Becker (76. J. Riedel), R. Malone, Roßbach, Neidhart - H. Behrens, Fröde - Ingelsson (82. T. Meißner), Duljevic (76. Fröling) - Breier (68. Sikan), Verhoek (76. R. Meißner)

Zuschauer: 28790



