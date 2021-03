Hansa Rostock gegen Magdeburg ohne Fans Stand: 29.03.2021 17:18 Uhr Fußball-Drittligist Hansa Rostock will für das Spiel gegen den 1. FC Magdeburg am 10. April keinen Antrag auf Zulassung von Zuschauern stellen. Das teilte Vorstandschef Robert Marien am Montag mit.

Der 40-Jährige erklärte dies damit, dass am selben Tag bereits die Zweitliga-Basketballer der Rostock Seawolves in der Stadthalle vor Publikum spielen wollen. Zwei Veranstaltungen mit Fans an einem Tag – das sei nur schwer vermittelbar, so der Hansa-Boss. Zudem sehe er auch ein Problem in den zuletzt gestiegenen Inzidenzzahlen in Rostock, so Marien.

Marien: Entscheidung sehr schwer gefallen

Die Entscheidung zunächst wieder auf Besucher zu verzichten, sei ihm allerdings sehr schwer gefallen - gerade nach den positiven Erfahrungen vom 20. März. An jenem Tag fand vor 702 Fans das Heimspiel gegen den Halleschen FC statt. Im Nachgang der Partie hatte Marien auf ein Heimspiel vor 3.000 Fans gehofft. Ob es im übernächsten Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden die Möglichkeit geben werde, wieder vor Zuschauern zu spielen, sei jetzt noch nicht absehbar, so der Clubchef.

