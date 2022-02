Hansa Rostock gastiert bei Darmstadt 98: Da war doch was... Stand: 18.02.2022 13:21 Uhr Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock gastiert am Sonntag bei Aufstiegskandidat Darmstadt 98. An die bis dato letzte Auswärtspartie im Stadion am Böllenfalltor haben die Mecklenburger keine guten Erinnerungen.

Am sonnigen Samstagnachmittag des 21. September 2013 muss Andreas Reinke kurzfristig in die Rolle des Cheftrainers bei Hansa schlüpfen. Weil Coach Andreas Bergmann wegen eines grippalen Infekts das Bett hütet, steht dessen Assistent als verantwortlicher Übungsleiter an der Seitenlinie. Und von dort aus sieht der frühere Torwart, wie sein Angreifer Mustafa Kucukovic bereits in der 14. Minute des Drittliga-Duells wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte sieht.

Die in ungewohnten grünen Trikots aufgelaufenen Hanseaten werden anschließend von den "Lilien" vorgeführt und verlieren mit 0:6.

Stroh-Engel im Spätsommer 2013 Hansa-Schreckgespenst

Held des Tages am "Bölle" ist damals ein Mann, der unter anderem auf die Spitznamen "DSE", "Dodo" oder "Strohnaldo" hört: Dominik Stroh-Engel. Der hochaufgeschossene Angreifer steuert vier Treffer (davon zwei Elfmeter) zum Darmstädter Kantersieg bei. Die weiteren Tore erzielen Jérôme Gondorf und ein gewisser Hanno Behrens, der bekanntlich seit dem vergangenen Sommer seine Lohntüte vom FC Hansa erhält.

Behrens trifft auf Ex-Club Darmstadt

Der Blondschopf trifft somit am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) auf seinen Ex-Club. Andere Protagonisten des damaligen Spektakels werden diesen Tag gänzlich anders verbringen. So wurde Rotsünder Kucukovic just in dieser Woche vom Landgericht Hamburg zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren wegen Drogenhandels verurteilt.

Hansa-Albtraum Stroh-Engel kickt inzwischen in der Regionalliga Bayern für den FC Memmingen. Aushilfscoach Reinke verbringt seine Zeit primär in der spanischen Wahlheimat in Murcia. Und Sebastian Pelzer, seinerzeit Kapitän der Kogge, verdient heute als Technischer Direktor des MLS-Clubs Chicago Fire in den USA Dollar statt Euro.

"Fahren mit breiter Brust hin"

Behrens wird am Sonntag der einzige Spieler auf dem Feld sein, der auch beim damaligen Tore-Spektakel auf dem Rasen stand. Und der Elmshorner Jung, der über den Umweg 1. FC Nürnberg den Weg nach Rostock gefunden hat, fiebert seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte entgegen.

"Ich denke, dass wir eine gute Chance haben, wir haben auswärts schon gute Auftritte hingelegt. Deshalb fahren wir mit breiter Brust hin und wollen auf jeden Fall was mitnehmen", sagte der 31-Jährige, der von 2012 bis 2015 für die "Lilien" kickte, dem "Sportbuzzer".

Hansa will Hinrunden-Erfolg wiederholen

Das Hinrunden-Duell entschieden die Mecklenburger mit 2:1 für sich. Seinerzeit war Darmstadt nach dem Trainerwechsel im Sommer von Markus Anfang zu Torsten Lieberknecht allerdings noch in der Findungsphase. Hernach entwickelten sich die Hessen zu einem ernsthaften Aufstiegsanwärter und führten das Tableau bis zum 2:2 am vergangenen Sonntag bei Hannover 96 an. "Sie werden heiß sein und das Spiel unbedingt gewinnen wollen, um oben dabei zu bleiben", prognostiziert Behrens.

Härtel ärgert schlechte Punkteausbeute

Während Darmstadts Formkurve nach dem ersten Aufeinandertreffen steil nach oben zeigte, konnte sich Hansa trotz vieler ansprechender Vorstellungen noch nicht von den Abstiegsrängen absetzen. "Uns ärgert, dass wir zu wenig Punkte haben für das, was wir gespielt haben", klagte Coach Jens Härtel.

Der Vorsprung auf Relegationsplatz 16, den Fortuna Düsseldorf belegt, beträgt nur noch einen Zähler. In Panik bricht Rostocks Trainer deshalb aber noch lange nicht aus. "Manchmal muss man den Erfolg erzwingen. Ich sehe uns auf einem guten Weg", erklärte der 52-Jährige.

Roßbachs Ausfall schmerzt

Bitter für ihn und Hansa: In dem gelbgesperrten Innenverteidiger Damian Roßbach muss der Aufsteiger auf einen ganz wichtigen Spieler verzichten. "Seine Kommandos werden uns fehlen", sagte Härtel. In Anbetracht des Fehlens des Leaders könnten bei dem einen oder anderen Hansa-Fan mit einem Elefantengedächtnis Ängste aufkommen. Denn an jenem 21. September 2013 am Böllenfalltor mangelte es Hansa neben fußballerischer Qualität vor allem an einem: Führungspersönlichkeiten.

Mögliche Aufstellungen:

Darmstadt 98: Schuhen - P. Pfeiffer, Isherwood, Holland - Gjasula, Skarke, Kempe, Honsak - L. Pfeiffer, Seydel

Hansa Rostock: Kolke - Rizzuto, Becker, Malone, Neidhart - Fröde, Ingelsson, Behrens, Duljevic, Fröling - Verhoek

