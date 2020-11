Hansa Rostock darf mit Einschränkungen wieder trainieren Stand: 09.11.2020 11:00 Uhr Beim Fußball-Drittligisten Hansa Rostock hat es einen weiteren Coronafall gegeben. Trotzdem darf das Team seit Montag unter erhöhten Hygienemaßnahmen in Gruppen wieder trainieren.

Das Gesundheitsamt erteilte Hansa am Montag die Erlaubnis, in die sogenannte Arbeitsquarantäne zu wechseln, obwohl es bei der Testreihe am Sonnabend einen weiteren positiven Coronatest gab. Der Betroffene zeige leichte Symptome und ist in zehntägiger Quarantäne.

In der vergangenen Woche waren vier Coronafälle in Reihen der Mecklenburger bekannt geworden. Daraufhin wurde die Ligapartie gegen Türkgücü München abgesagt.

Am Mittwoch weitere Testreihe

Spieler, Trainer und Betreuer befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne, die allerdings für den Trainingsbetrieb unterbrochen werden darf. "Die eigene Wohnung darf nur für den Arbeitsweg zum und vom Ostseestadion und das Training verlassen werden", teilte der Club mit.

Für Mittwoch wurde eine weitere Testreihe angesetzt, im Anschluss soll entschieden werden, ob Hansa vor dem geplanten Ligaspiel am Sonnabend beim Halleschen FC (14 Uhr / live im NDR Fernsehen und bei NDR.de) ins reguläre Training zurückkehren kann. Ob die Partie stattfinden kann, ist noch offen.

