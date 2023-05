Hansa Rostock beim 1. FC Nürnberg: Nervenprobe oder lockerer Kick? Stand: 19.05.2023 15:08 Uhr Hansa Rostock hat sich durch vier Siege in Folge eine gute Ausgangsposition für den Kampf um den Klassenerhalt geschaffen. Bereits am Wochenende könnte der Zweitliga-Verbleib feststehen.

Nervenprobe oder ein lockerer Kick am vorletzten Spieltag? Für Hansa Rostock ist am Sonntag (13.30 Uhr/im NDR Livecenter) beides möglich. Welche Bedeutung die Partie beim 1. FC Nürnberg haben wird, entscheidet sich am Sonnabend, wenn Arminia Bielefeld beim SC Paderborn spielt.

Verlieren die Arminen das Ostwestfalen-Duell, hat Hansa den Klassenerhalt in der Zweiten Liga sicher. Punktet Bielefeld, müssen auch die Rostocker weitere Zähler holen. Den Liga-Verbleib kann sich die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz aber auch ohne Paderborner Hilfe sichern: Bei einem Sieg in Nürnberg wären die Franken bei nur noch einem ausstehen Spiel auf fünf Punkte distanziert.

Kapitän Kolke lobt Trainer Schwartz

Dass Hansa relativ gelassen in die entscheidenden Wochen gehen kann, hätte vor einem Monat wohl kaum jemand erwartet. Die "Kogge" hatte mächtig Schlagseite. Vier Siege in Folge haben das Blatt jedoch gewendet. Schwartz‘ große Erfahrung im Abstiegskampf zahlt sich offensichtlich auch in Rostock aus.

Weitere Informationen Das Restprogramm im Zweitliga-Abstiegskampf Rostock und Braunschweig kämpfen um den Klassenerhalt. Das Restprogramm aller Abstiegskandidaten auf einen Blick. mehr

"Er hat von Anfang an eine unheimliche Ruhe ausgestrahlt und uns sehr viel Selbstvertrauen zurückgegeben. Obwohl wir mit ihm mit drei Niederlagen gestartet sind, ist er immer ruhig gewesen", lobte Keeper Markus Kolke.

Doch noch ist der Klassenerhalt nicht perfekt. Deswegen forderte Schwartz: "Wir dürfen nicht nachlassen, müssen weiterhin so konzentriert sein. Das Selbstvertrauen nehmen wir mit, um auch in Nürnberg was zu holen."

Bewährte Startelf steht bereit

Die Rostocker können das Spiel aller Voraussicht nach mit der Erfolgself der vergangenen Wochen angehen. Innenverteidiger Damian Roßbach, der am vergangenen Wochenende im Gastspiel beim SV Sandhausen (2:1) wegen einer Oberschenkelverletzung bereits nach einer guten halben Stunde ausgewechselt werden musste, dürfte wieder zur Verfügung stehen. "Es sieht gut aus", sagte Schwartz am Freitag.

Mögliche Aufstellungen

1. FC Nürnberg: Klaus - Castrop, Lawrence, Horn, Brown - Flick - Tempelmann, Möller Daehli - Lohkemper, Goller - Duah

Hansa Rostock: Kolke - Malone, van Drongelen, Roßbach - Neidhart, Dressel, Fröde, Schumacher - Pröger, Fröling - Hinterseer

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 21.05.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 2. Bundesliga