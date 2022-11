Hansa Rostock: Trainer Jens Härtel vor dem Aus? Stand: 06.11.2022 17:30 Uhr Nach Medienberichten trennen sich möglicherweise noch heute die Wege von Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock und Cheftrainer Jens Härtel. Eine Bestätigung vom Verein gibt es noch nicht.

Der 53-Jährige stand zuletzt wegen personeller Entscheidungen in der Kritik, am Freitag hatte Hansa das Abstiegsduell gegen den SV Sandhausen mit 0:1 verloren und damit die dritte Heim-Niederlage ohne eigenes Tor kassiert. Eine Trennung käme allerdings zu diesem Zeitpunkt überraschend, denn am Mittwoch (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) bestreiten die Mecklenburger im Ostseestadion ihr nächstes Spiel gegen den Vorletzten 1. FC Nürnberg.

Im letzten Spiel vor der langen WM- und Winterpause treten die Rostocker am Sonnabend (20.30 Uhr) beim Aufsteiger Eintracht Braunschweig an. Hansa ist nach dem 15. Spieltag Tabellenzwölfter, hat aber nur zwei Punkte Abstand zum Abstiegsplatz 17.

2019 auf der "Kogge" angeheuert

Härtel kam Anfang 2019 zum damaligen Drittligisten FC Hansa. 2021 führte er die Mannschaft zurück in die Zweite Bundesliga und schaffte in der Saison darauf sicher den Klassenverbleib. Seinen Vertrag in Rostock hatte er kurz vor dem Ende der abgelaufenen Spielzeit um ein Jahr bis Juni 2023 verlängert.

