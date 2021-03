Hansa Rostock: Mit personellen Problemen zu Türkgücü Stand: 14.03.2021 10:30 Uhr Fußball-Drittligist Hansa Rostock geht mit personellen Problemen in das Auswärtsspiel bei Türkgücü München. Neben dem rotgesperrten Nico Neidhart drohen weitere Spieler auszufallen.

Als Ersatz für Neidhart hatte Trainer Jens Härtel für Montagabend (19 Uhr, im NDR Livecenter) unter anderem Julian Riedel im Visier. Doch den Verteidiger plagen immer noch muskuläre Probleme, die ihn schon in den Partien gegen Kaiserslautern (2:1) und beim KFC Uerdingen (1:0) zum Zuschauen gezwungen hatten. Es könnte knapp werden, so der Hansa-Coach.

Verhoek angeschlagen - Breier in der Startelf?

Ebenso pessimistisch äußerte sich Härtel in Sachen John Verhoek, der Probleme am Außenband hat. Der Niederländer trainierte am Freitag ebensowenig wie die angeschlagenen Jan Löhmannsröben und Simon Rhein. Sollte Verhoek tatsächlich ausfallen, dürfte wie schon gegen Uerdingen Pascal Breier von Anfang an spielen. Der Angreifer empfahl sich mit dem Siegtor für weitere Einsätze in der Startelf. "Er hat es richtig gut gemacht, hat mehr Selbstvertrauen und kann den nächsten Schritt machen", sagte Härtel.

Härtel: "Wollen das Maximum herausholen"

Den nächsten Schritt in Richtung Zweite Liga wollen auch die Hanseaten machen, die neun ihrer vergangenen elf Ligapartien gewonnen und als Tabellendritter schon 51 Punkte gesammelt haben. Die Drittliga-Historie dürfte den Norddeutschen Mut machen: Von den 19 Teams, die nach 27 Spieltagen mindestens 50 Punkte auf dem Konto hatten, schafften am Ende 16 den Sprung in die Zweite Liga. Gewinnen die Rostocker in München, hätten sie schon satte neun Zähler Vorsprung auf Rang vier.

"Wir haben uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet und wollen die nicht mehr hergeben. Wir wollen das Maximum herausholen", sagte Härtel, warnte aber zugleich vor dem starken Aufsteiger: "Sie haben eine hohe individuelle Qualität und zuletzt gute Leistungen gezeigt. Wir sind gewarnt. Es wird kein einfaches Spiel."

Mögliche Aufstellungen:

Türkgücü München: Vollath - Barry, Kusic, Sorge, Park - Tosun, Awoudja - Niemann, Maier, Sararer - Röser

Hansa Rostock: Kolke - Scherff, Roßbach, Sonnenberg, Schwede - Rother, Daedlow - Farrona Pulido, Bahn Türpitz - Breier

