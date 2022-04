Hansa Rostock: "Kogge" will gegen Paderborn über die Ziellinie Stand: 28.04.2022 12:00 Uhr Sie sind so nah dran, und am Sonnabend wollen sie es perfekt machen. Bereits mit einem Remis gegen den SC Paderborn hätte Hansa Rostock das große Ziel Klassenerhalt erreicht. Trainer Jens Härtel fordert aber volle Konzentration.

Als es darum ging, ein mahnendes Beispiel für zu frühe Freude über einen vermeintlichen Klassenerhalt zu finden, bewies Härtel ein bemerkenswert gutes Gedächtnis. Er verwies nicht etwa auf den noch vielen Fußball-Fans in Erinnerung gebliebenen tränenreichen Absturz des 1. FC Nürnberg aus der Bundesliga im Mai 1999. Härtel tauchte nach dem 2:2 im vergangenen Spiel bei Erzgebirge Aue noch etwas tiefer ein.

"Ich möchte hier nur darauf verweisen, was den Stuttgarter Kickers in der Drittliga-Saison 2015/2016 passiert ist. Die hatten zwei Spieltage vor Schluss sechs Punkte Vorsprung und haben schon den Klassenerhalt gefeiert, und am Ende sind sie abgestiegen", sagte der 52-Jährige. Er lag damit vollkommen richtig. Die Kickers standen damals nach 36 Spieltagen mit ihren 43 Zählern auf Rang 15 und zwei Runden später mit selbiger Punktzahl auf Platz 18 - direkt unterhalb des Strichs.

Härtel zog daraus folgenden Schluss: "Solange das nicht rechnerisch durch ist, gibt es keinen Grund nachzulassen." Und tatsächlich: Durch ist Hansa Rostock noch nicht. Aber die "Kogge" befindet sich im Rennen zum Klassenerhalt praktisch unmittelbar vor der Ziellinie, und die Aussichten sind gut, dass sie diese am 32. Spieltag passiert.

Bei neun Punkten Vorsprung auf den Drittletzten Dresden gibt es sogar eine doppelte Chance. Hansa kann es selbst richten, mit mindestens einem Remis im Heimspiel gegen den SC Paderborn am Sonnabend (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de). Oder aber Jahn Regensburg liefert Hilfe und trotzt zeitgleich Dynamo mindestens einen Punkt ab.

Rostock hofft auf eine Party nach dem Schlusspfiff

Auf Letzteres will Härtel aber nicht setzen. Sein Team soll aus eigener Kraft das große Ziel erreichen. Für einen Aufsteiger wäre dies drei Spieltage vor dem Saisonende eine starke Leistung. "Wir konzentrieren uns ganz auf Paderborn. Es wird eine unangenehme Aufgabe, da wir auf eine auswärtstarke Mannschaft treffen", sagte Härtel: "Aber das macht ja auch den Reiz der Liga aus - dass wir an einem guten Tag eine solche Mannschaft schlagen können - gerade im Ostseestadion." Sollte es dazu kommen, wird dort gegen 15.20 Uhr eine große Party steigen.

Mögliche Aufstellungen:

Hansa Rostock: Kolke - Becker, Malone, Roßbach, Neidhart - Fröde, Rhein - Duljevic, Behrens, Ingelsson - Verhoek

SC Paderborn: Huth - Schuster, Hünemeier, Ananou, Justvan - Schallenberg, Klement, Thalhammer - Pröger, Srbeny, Muslija

