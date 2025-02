Hansa Rostock: Joker Kinsombi schießt sich in Geschichtsbücher Stand: 02.02.2025 12:27 Uhr Der FC Hansa Rostock darf auch dank Christian Kinsombi weiter von der Rückkehr in die zweite Fußball-Bundesliga träumen. Dem Offensivspieler gelang beim 2:0-Erfolg bei der U23 von Borussia Dortmund sein viertes Joker-Tor in Folge. Damit schrieb der 25-Jährige Drittliga-Geschichte.

18 lange Spieltage hatte der gebürtige Wiesbadener vergeblich auf sein erstes Saisontor gewartet. Im letzten Pflichtspiel des vergangenen Jahres gegen die U23 von Hannover 96 erzielte Kinsombi dann kurz vor Ultimo den 1:0-Siegtreffer. Es folgten die kurze Winterpause und drei weitere Tore als Einwechselspieler in den Duellen mit dem VfB Stuttgart II (3:0), SV Wehen Wiesbaden (1:4) und Dortmund.

Vier "Buden" in Serie als Joker - das hatte es zuvor in Liga drei noch nicht gegeben: Hansa hat den mit Abstand besten "Bankangestellten" in seinen Reihen. "Bei einer Mannschaft, die nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass sie aus jeder Chance ein Tor macht, ist es wichtig, dass sie einen Spieler hat, der regelmäßig trifft. Dass man da auch so ein bisschen den Stempel bekommt, Edeljoker zu sein, damit muss er jetzt im Moment mit leben. Trotzdem drängt er natürlich damit auch auf Spielzeit", sagte Coach Daniel Brinkmann über den 25-Jährigen, der gegen Dortmund bereits zum 16. Mal (!) in dieser Saison von der Bank in eine Partie kam.

Kinsombi: "Versuche, den Schwung mitzunehmen"

Der 2023 vom SV Sandhausen nach Rostock gewechselte Kinsombi scheint sich mit seiner Rolle arrangiert zu haben. Zumindest stellte er auch nach seinem vierten Joker-Tor in Serie keine Stammplatz-Ansprüche. Stattdessen zollte der Offensivmann seinen Teamkameraden Lob. "Die Jungs haben es davor auch schon sehr gut gemacht, sie haben den Torwart schon müde geschossen und deswegen hat es geklappt", erklärte der 25-Jährige bei Hansa-TV.

Warum es seit seinem Treffer gegen Hannovers U23 auf einmal so gut für ihn läuft, dafür hat Kinsombi auch keine Erklärung. Aber: "Es fühlt sich in jedem Fall gut an und ich versuche einfach, den Schwung mitzunehmen."

Torjäger wohl auch gegen Köln nur auf der Bank

Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) könnte er gegen Viktoria Köln mit dem fünften Joker-Treffer in Folge seinen Rekord ausbauen. Oder belohnt Brinkmann den 25-Jährigen für seine "Buden" endlich mit einer Nominierung in die Anfangsformation? Vermutlich nicht! "Es wird schwierig, ihn jetzt in die Startelf zu packen, wenn er immer als Joker zusticht", sagte der Coach bei "MagentaSport".

Grundsätzlich würde Brinkmann seinem Edeljoker aber gerne mehr Spielzeit geben, weil er dessen fußballerische Fähigkeiten sehr schätzt: "Wir haben ein gutes Verhältnis miteinander. Er darf sich bei mir auch entfalten und auch mal etwas Verrücktes machen."

