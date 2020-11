Hansa Rostock: FC Bayern als Aufbaugegner Stand: 26.11.2020 15:08 Uhr Der FC Bayern ist zu Gast im Ostseestadion. Doch weil es sich "nur" um die U23 der Münchner handelt, die zuletzt dreimal in Folge verlor, ist Hansa Rostock Favorit.

Die Schwächephase des amtierenden Meisters dürfte den Mecklenburgern sehr gelegen kommen, denn auch die Elf von Trainer Jens Härtel steckt in einer Krise. Seit dem Sturm an die Tabellenspitze vor einem Monat (5:1 gegen Viktoria Köln) gab es keinen Sieg mehr - drei Remis und eine Niederlage ließen Hansa auf Rang neun abrutschen.

Weitere Informationen Hansa - FC Bayern II live im TV Liveticker, Livestenogramme, Livestreams: Bei NDR.de können Sie Fußball von der Bundesliga bis zur Dritten Liga live erleben. mehr

Vor dem Duell am Sonnabend (14 Uhr, live im NDR Fernsehen und bei NDR.de) will sich Härtel allerdings nicht blenden lassen vom Tabellenstand des Gegners (Rang 16): "Bayern hat Top-Talente und viel Qualität. Wir werden uns strecken und an unsere Leistungsgrenze kommen müssen", sagte er dem "kicker".

Hansa will keine Geschenke mehr verteilen

Es gilt besonders, die individuellen Fehler abzustellen und einen Tag vor dem ersten Advent keine Geschenke mehr zu verteilen. Beim 1:1 in Magdeburg patzten Keeper Markus Kolke und Max Reinthaler, die sich vor dem 0:1 in Bedrängnis brachten. "Im Moment ist es wie verhext. Eine richtige Erklärung dafür habe ich nicht", ärgerte sich Härtel über den zweiten selbst verschuldeten Rückstand in Folge: Eine Woche zuvor gegen Dresden (1:3) hatte ein katastrophaler Fehlpass die Rostocker auf die Verliererstraße gebracht.

Reinthaler fehlt - Omladic fraglich

Gegen die "kleinen" Bayern muss Härtel seine Mannschaft umstellen: Neben Nils Butzen, für den die Hinrunde wegen seiner Schambeinprobleme bereits beendet ist, fällt auch Reinthaler wegen einer Oberschenkelverletzung aus. Ein Fragezeichen steht weiter hinter Nik Omladic, der nach seiner Prellung immer noch Schmerzen verspürt: "Es ist nach wie vor noch offen, ob er eine Option für den Sonnabend ist", sagte Härtel.

Mögliche Aufstellungen:

Hansa Rostock: Kolke - Riedel, Sonnenberg, Roßbach - Neidhart, Löhmannsröben, Bahn, Scherff - Breier, Litka - Verhoek

FC Bayern II: Hoffmann - Stanisic, Feldhahn, Lawrence, Vita - Tiago Dantas, Zaiser - Scott - Kühn, Arp, Dajaku

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 28.11.2020 | 14:00 Uhr