Hansa Rostock: Entscheidung zu möglicher Fan-Rückkehr vertagt Stand: 16.03.2021 15:39 Uhr Der FC Hansa Rostock wird im Drittliga-Spiel am Sonnabend gegen den Halleschen FC (live im NDR) aller Voraussicht nach weiter vor leeren Rängen auflaufen. Eine Teilzulassung von Fans ist trotz positiver Signale von der Politik binnen weniger Tage nicht zu erwarten.

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns in Schwerin vertagte am Dienstag die Entscheidung zu einer möglichen Rückkehr von Zuschauern. Bei einer weiteren Beratung von Regierungsvertretern mit Verantwortlichen aus der Hansestadt solle über das weitere Vorgehen in Rostock als "Pilotstadt" beraten werden, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach der Kabinettssitzung.

Schwesig dämpft zu hohe Erwartungen

Es gebe angesichts des seit Monaten stabil niedrigen Infektionsgeschehens in Rostock den Wunsch und die Bereitschaft, weitergehende Öffnungsschritte auszuprobieren. Die Stadt habe für Bereiche wie Bildung, Sport und Kultur Vorschläge gemacht, die nun geprüft würden. "Ich glaube, es ist klar, dass nicht alles auf einmal gehen wird", sagte Schwesig. Die aktuell bundesweit wieder steigende Zahl von Corona-Neuinfektionen und die höhere Ansteckungsgefahr durch neue Virus-Varianten dürften nicht außer Acht gelassen werden.

Rostock mit niedriger Sieben-Tage-Inzidenz

Rostock drängt seit längerem auf zusätzliche Lockerungen. Am Montag hatte die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in der Hansestadt bei 22 registrierten Infektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche gelegen. Für ganz Mecklenburg-Vorpommern betrug der Wert 63,9, bundesweit 83,7.

Hansa hoffte auf 777 Fans gegen Halle

Für die Rückkehr der Fans hatte Hansa ein Hygienekonzept entwickelt, das vom örtlichen Gesundheitsamt bereits bestätigt wurde. Demnach sollten möglichst schon zum Spiel gegen den HFC am kommenden Sonnabend (14 Uhr, live im NDR Fernsehen und hier bei NDR.de) 777 in Rostock lebende Dauerkartenbesitzer sowie Ticketinhaber von Hansa-Partnerfirmen in das Ostseestadion eingelassen werden. Voraussetzung für den Zutritt sollen negative Corona-Schnelltests sein.

