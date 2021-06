Hansa Rostock: Die Vorbereitung auf die Zweite Liga läuft

Stand: 17.06.2021 11:41 Uhr

Aufsteiger Hansa Rostock ist in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Zweiten Liga gestartet. Trainer Jens Härtel bat das Team am Donnerstag erstmals auf den Platz.