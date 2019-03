Stand: 27.03.2019 10:58 Uhr

Hansa Rostock: Pieckenhagens Personal-Puzzle

Bei Hansa Rostock zeichnet sich ein Umbruch ab. Mal wieder. 13 Spieler-Verträge laufen nach der Saison aus. Der neue Sportchef Martin Pieckenhagen hat längst die Planungen aufgenommen und erste Angebote gemacht - Vollzug hat der Drittligist bisher aber nicht gemeldet. Gerade die Personalien von Abwehrriese Oliver Hüsing und Stürmer Cebio Soukou haben Priorität. Die beiden haben allerdings das Interesse anderer Vereine geweckt und Pieckenhagen klang im NDR Interview nicht besonders optimistisch: "Wir haben schon alles Mögliche getan, ihnen schon früh in diesem Jahr was hingelegt. Wir können als Verein das Maximale tun, aber letztendlich entscheidet der Spieler."

Pieckenhagen: "Jeder Spieler hat's in der Hand" Sportclub - 23.03.2019 14:00 Uhr Martin Pieckenhagen hat bei Hansa Rostock alle Hände voll zu tun. Gleich 13 Spieler-Verträge laufen aus. Wer bleibt, wer geht? Der Manager will Leistung sehen.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bischoff macht Werbung in eigener Sache

Klarheit darüber, ob der Club mit ihnen plant, haben allerdings längst nicht alle Spieler. Zuletzt hatte sich Ex-Kapitän Amaury Bischoff mit der Hoffnung zu Wort gemeldet, bleiben zu können. Der 31-Jährige sagte: "Es gibt noch keine Gespräche. Aber ich werde bis zum Ende kämpfen." Mit seinem Einsatz als Joker in Karlsruhe als zentrales Glied der Abwehrkette machte Bischoff Werbung in eigener Sache.

"Jeder Spieler hat es selber in der Hand"

Pieckenhagen und Härtel werden in den kommenden Wochen weiter genau schauen, auf wen sie zählen können. "Am Ende hat es jeder Spieler selber in der Hand", verdeutlichte der Manager. "Alle Jungs, bei denen die Verträge auslaufen, können sich empfehlen, weiter für Hansa Rostock spielen zu dürfen. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied."

Härtel kein Freund großer Umbrüche

Allerdings ist die Lage verzwickt. Im NDR Interview hatte Trainer Jens Härtel gerade erst erklärt, die ständigen Umbrüche hätten den Hanseaten in der Vergangenheit nicht gut getan: "Es muss eine Identität entstehen, es muss Spieler geben, die bei Hansa verwurzelt sind." Nur so könne das nötige Wir-Gefühl zwischen Mannschaft und Fans entstehen. Nach der durchwachsenen Saison braucht es sicher frisches Blut im Kader. Zu viel wäre nach Härtels Worten aber kontraproduktiv. Bleiben zwei Fragen: Wen will Hansa außer Soukou und Hüsing halten, und wer außer Bischoff würde gern bleiben?

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 23.03.2019 | 14:00 Uhr