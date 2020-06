Stand: 15.06.2020 16:41 Uhr

Hansa: Härtels Gespür für das richtige Personal

Hansa Rostock hat sich durch drei Siege in Folge auf Rang vier der Dritten Liga verbessert. Der Traum vom Aufstieg könnte Wahrheit werden. Und Coach Jens Härtel hat daran durch geschicktes Personal-Management einen großen Anteil.

Eigentlich müsste Pascal Breier sauer sein. So richtig sauer. In vier der fünf bisherigen Partien des FC Hansa Rostock nach dem Re-Start in der Dritten Liga saß der Angreifer zunächst nur auf der Bank. Und dass, obwohl der 28-Jährige mit Abstand der erfolgreichste Schütze (zwölf Treffer) der Mecklenburger ist. Ihm vorgezogen wurde in John Verhoek ein Stürmer, der 23 Spieltage lang nicht einmal den häufig zitierten Möbelwagen getroffen hatte, bevor er sein erstes Saisontor erzielte. Breier ließ dich dennoch nicht hängen. Zunächst traf er gegen den 1. FC Magdeburg nach seiner Einwechslung zum 3:1-Endstand, dann sorgte er als "Joker" für den 1:0-Sieg der Hanseaten beim TSV 1860 München.

Top-"Joker" Breier: "Es zählt jede Kraft"

Es gibt nicht wenige Protagonisten in der auch von Eitelkeiten geprägten Unterhaltungsindustrie Profifußball, die an Breiers Stelle hernach öffentlich mal Dampf abgelassen oder eine Startelf-Garantie gefordert hätten.

Und was macht der zum Edelreservisten degradierte Torjäger? Er lobt seinen Coach Jens Härtel sowie seinen Stammplatz-Konkurrenten Verhoek öffentlich! "Wir wissen, dass wir da oben rankommen können. Und da zählt jede Kraft, auch wenn es dann vielleicht nur 20 oder 30 Minuten sind. Zudem muss man einfach auch sagen, dass John es in den letzten Spielen richtig gut macht und dann vielleicht auch verdient in der Startelf stand", sagte Breier NDR 1 Radio MV. Seine Aussage zeugt von Mannschaftsgeist und der Einsicht, seine eigenen Interessen in Anbetracht der kräftezehrenden englischen Wochen einfach auch etwas zurückstellen zu müssen. Zudem aber stellt die "Causa Breier" auch das exzellente Gespür von Trainer Härtel für die richtigen Personalentscheidungen unter Beweis.

Festhalten an Verhoek zahlt sich aus

Denn dass der 51-Jährige Breier-Konkurrent Verhoek trotz dessen lange Zeit unglücklichen Vorstellungen nicht hat fallen lassen, wird jetzt vom Niederländer mit guten Leistungen honoriert. Auch andere Akteure wie Nico Granatowski, dem Vorlagengeber zum Siegtor bei den "Löwen", sind nun in der entscheidenden Saisonphase plötzlich ein Faktor für die Mecklenburger. Selbst der monatelang gar nicht berücksichtigte Innenverteidiger Adam Straith stand nach dem Ende der Corona-bedingten Zwangspause plötzlich über 90 Minuten in der Partie beim FSV Zwickau (2:2) auf dem Rasen. Der große und von der Substanz her im Vergleich mit anderen Aufstiegsanwärtern tiefe Kader eröffnet dem Coach im eng getakteten Spielplan Möglichkeiten, auch Leistungsträgern mal Verschnaufpausen zu geben.

"Wir haben das die ganze Zeit thematisiert, dass kein Feldspieler 90 Minuten auf dem Platz stehen wird und kann. Von daher ist es wichtig, dass alle zusammenbleiben und wenn sie reinkommen ihre Leistung bringen. So stelle ich mir das vor. Und so muss es auch weitergehen - ansonsten geht es auch mal wieder in die andere Richtung", erklärte der Coach NDR 1 Radio MV.

Nun gegen Absteiger Jena

Es ist davon auszugehen, dass der 51-Jährige im Duell mit Tabellenschlusslicht FC Carl Zeiss Jena am Mittwoch (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) wieder den einen oder anderen Schlüsselspieler zunächst auf die Bank setzen wird. Denn nach der Begegnung gegen die bereits als Absteiger feststehenden Thüringer wartet in Spitzenreiter MSV Duisburg (Sonnabend, 14 Uhr, live im NDR Fernsehen und im Livestream bei NDR.de) die nächste Aufstiegs-Reifeprüfung auf die Rostocker.

